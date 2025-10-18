recherche
"C à vous" samedi 18 octobre 2025, sommaire et invités reçus sur France 5 par Mohamed Bouhafsi

Jean-Marc VERDREL
Publié samedi 18 octobre 2025
Rendez-vous sur France 5 à 19:00 ce samedi 18 octobre 2025 pour suivre un nouveau numéro du magazine “C à vous”. Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce soir dans l'émission par Mohamed Bouhafsi.

Du lundi au samedi, le magazine "C à vous" fait la part belle à l'actualité la plus diverse avec des invités prestigieux.

Ce rendez-vous incontournable de 19:00 sur France 5 est présenté le vendredi et le samedi par Mohamed Bouhafsi, entouré de son équipe de chroniqueurs.

Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce samedi 18 octobre 2025 dans l'émission :

19:00 C à vous

Philippe Aghion, économiste et prix Nobel d’économie 2025.

Émilie Lanez, grand reporter à L’Express revient sur son enquête derrière le roman “Vipère au poing” d’Hervé Bazin.

20:00 C à vous, la suite

Spéciale Histoire

Alexandre Astier et Virginie Ledoyen pour le retour de Kaamelott au cinéma.

Charlie Danger, pour son décryptage de l’Histoire.

Éric-Emmanuel Schmitt pour “Les deux royaumes”.

Lorant Deutsch pour le “Métronome illustré”.

Dans la Cuisine de C à vous

Rebecca Beaufour, cheffe du restaurant Dante à Paris 10.

Dernière modification le samedi, 18 octobre 2025 16:54
Suivez nous...