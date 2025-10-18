"20h30 le samedi" sur le retour de Lorie, la Britney à la française, ce 18 octobre 2025 sur France 2

Le magazine "20h30 le samedi", présenté par Laurent Delahousse juste après le journal de 20 heures sur France 2, dévoile la petite histoire dans la grande, à feuilleter comme un album de famille.
Lorie, le phœnix
Il y a presque un an, lorsque Lorie a annoncé une série de concerts à partir d’octobre 2025, les 35 000 places se sont vendues en une dizaine de minutes !
Un nouvel engouement pour la chanteuse, qui va de pair avec la nostalgie associée aux années 1990 et 2000.
Deux décennies en arrière, à la fin des années 1990, la vague Britney Spears déferle sur les États-Unis et l’Europe ; à l’époque, la jeune chanteuse américaine enchante les adolescents et rassure les parents.
Les producteurs français se mettent à la recherche d’une "Britney Spears à la française", et Lorie va devenir l’incarnation de ce visage de "meilleure amie". Dix ans de succès, de tourbillons, de shows à l’américaine, et puis l’époque et les styles changent… Mais Lorie a su se réinventer.
Un récit signé Julie Darde, Jean-Charles Guichard et Manoé David.