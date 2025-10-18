"20h30 le samedi" sur le retour de Lorie, la Britney à la française, ce 18 octobre 2025 sur France 2

Au sommaire du magazine "20h30 le samedi" ce 18 octobre sur France 2, le retour sur scène de la chanteuse Lorie avec sa tournée de concerts en 2025, qui a rencontré un succès fulgurant avec 35 000 places vendues en quelques minutes.

Le magazine "20h30 le samedi", présenté par Laurent Delahousse juste après le journal de 20 heures sur France 2, dévoile la petite histoire dans la grande, à feuilleter comme un album de famille.

Lorie, le phœnix

Il y a presque un an, lorsque Lorie a annoncé une série de concerts à partir d’octobre 2025, les 35 000 places se sont vendues en une dizaine de minutes !

Un nouvel engouement pour la chanteuse, qui va de pair avec la nostalgie associée aux années 1990 et 2000.

Deux décennies en arrière, à la fin des années 1990, la vague Britney Spears déferle sur les États-Unis et l’Europe ; à l’époque, la jeune chanteuse américaine enchante les adolescents et rassure les parents.

Les producteurs français se mettent à la recherche d’une "Britney Spears à la française", et Lorie va devenir l’incarnation de ce visage de "meilleure amie". Dix ans de succès, de tourbillons, de shows à l’américaine, et puis l’époque et les styles changent… Mais Lorie a su se réinventer.

Un récit signé Julie Darde, Jean-Charles Guichard et Manoé David.