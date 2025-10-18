"Sept à Huit" dimanche 19 octobre 2025 sur TF1, sommaire du magazine

Voici les reportages qui seront diffusés dans le magazine "Sept à Huit", dimanche 19 octobre 2025, présenté par Harry Roselmack à partir de 17:15 sur TF1.

17:15 Sept à Huit Life

“Sept à Huit Life” privilégie la proximité et les rencontres dans tous les univers de la vie quotidienne. Cette heure dédiée à la société française, ses tendances et ses évolutions, met en lumière des personnages et des histoires souvent étonnantes : la marque de fabrique de “Sept à Huit” !

Le village des enfants placés

Pour eux, c'est une nouvelle famille pour les protéger de leurs parents violents ou défaillants.

18:20 Sept à Huit

Chaque dimanche soir, Harry Roselmack plonge les téléspectateurs au cœur de l’événement, avec des reportages sur la société et les derniers faits marquants. L’émission met en évidence des histoires fortes et des témoignages sur le monde d’aujourd’hui et de demain.

Les glaneurs

Une vie de débrouille au milieu de champs.

Cédric Jubilar condamné

Reconnu coupable du meurtre de sa femme, le récit d'une intime conviction.

19:30 Le portrait de la semaine

Isabelle Huppert

Icône du Cinéma, elle a tourné avec les plus grands réalisateurs français et étrangers. Sautet, Tavernier, Chabrol, Pialat, Blier ou Téchiné, Haneke, Verhoeven… et bien d’autres. Deux Prix d’interprétation à Cannes, deux César, un Molière d’Honneur, un Golden Globe, un BAFTA… Sacrée à la Mostra de Venise, au festival de Berlin, de Moscou, de Locarno et de Shanghai… Le New York Times l'a élue « meilleure actrice du XXIè siècle ».

Aujourd’hui, elle est à l’affiche de « La Femme la plus riche du monde » inspirée de Liliane Bettencourt, propriétaire du groupe L'Oréal. Ce n’est pas sans faire écho à l’actualité. À l’heure où le gouvernement peine à boucler son Budget, et où la gauche lui demande de plus imposer les grosses fortunes. Elle partage cette exigence.

Elle est sans doute l’actrice qui a su créer le mur le plus étanche autour de sa vie privée. On sait quand même qu’elle a trois enfants, tous évoluant dans le Cinéma. Un sens de la famille hérité de son enfance.



Isabelle Huppert à l’affiche de « La Femme la plus riche du monde » de Thierry Kliffa, en salle le 29 octobre, est « Le Portrait de la Semaine » dimanche à 19:30 sur TF1 dans "Sept à Huit".