"Dimanche en politique", sommaire et invités reçus par Francis Letellier le 19 octobre 2025

Dimanche 19 octobre 2025 à 11:40, Francis Letellier présentera sur France 3 un nouveau numéro du magazine "Dimanche en politique". Voici les invités qui seront reçus cette semaine dans l'émission.

Chaque dimanche, Francis Letellier propose 45 minutes avec deux personnalités politiques pour explorer leurs idées et prendre le temps de la contradiction.

L'actualité politique est également évoquée grâce à des reportages et interviews, et la "carte blanche" de journalistes spécialistes de la vie politique française.

Cette semaine, "Dimanche en politique" reçoit :

11:40 Valérie Hayer, présidente du groupe Renew Europe au Parlement européen, députée européenne Renaissance.

12:00 Jean-Philippe Tanguy, député Rassemblement national de la Somme, président délégué des députés RN.

Au sommaire cette semaine :

Dix-huit voix ont donc suffi pour éviter la censure. Sébastien Lecornu et son gouvernement, baptisé Lecornu 2, a navigué en eaux troubles trois jours durant avant de prononcer, dans son discours de politique générale, la phrase très attendue par les socialistes, la "suspension de la réforme des retraites".

Après la satisfaction sont venues les questions. Comment interviendra cette suspension ? Les socialistes espéraient une loi, le Premier ministre préfère un simple amendement au budget de la Sécurité sociale, ce qui obligerait la gauche à lier la suspension à des mesures beaucoup moins populaires comme le doublement de la franchise médicale, la baisse de l’indemnisation des longues maladies ou le gel des retraites.

Avec 34 ministres autour de lui, dont une majorité de macronistes et 8 issus de la société civile, le Premier ministre cherche toujours le passage étroit du compromis pour durer.

Avec une "carte blanche" à Laurence Peuron, journaliste politique de France Inter.