recherche
Magazines

"Dimanche en politique", sommaire et invités reçus par Francis Letellier le 19 octobre 2025

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 19 octobre 2025 262
"Dimanche en politique", sommaire et invités reçus par Francis Letellier le 19 octobre 2025

Dimanche 19 octobre 2025 à 11:40, Francis Letellier présentera sur France 3 un nouveau numéro du magazine "Dimanche en politique". Voici les invités qui seront reçus cette semaine dans l'émission.

Chaque dimanche, Francis Letellier propose 45 minutes avec deux personnalités politiques pour explorer leurs idées et prendre le temps de la contradiction.

L'actualité politique est également évoquée grâce à des reportages et interviews, et la "carte blanche" de journalistes spécialistes de la vie politique française.

Cette semaine, "Dimanche en politique" reçoit :

11:40 Valérie Hayer, présidente du groupe Renew Europe au Parlement européen, députée européenne Renaissance.

12:00 Jean-Philippe Tanguy, député Rassemblement national de la Somme, président délégué des députés RN.

Au sommaire cette semaine :

Dix-huit voix ont donc suffi pour éviter la censure. Sébastien Lecornu et son gouvernement, baptisé Lecornu 2, a navigué en eaux troubles trois jours durant avant de prononcer, dans son discours de politique générale, la phrase très attendue par les socialistes, la "suspension de la réforme des retraites".

Après la satisfaction sont venues les questions. Comment interviendra cette suspension ? Les socialistes espéraient une loi, le Premier ministre préfère un simple amendement au budget de la Sécurité sociale, ce qui obligerait la gauche à lier la suspension à des mesures beaucoup moins populaires comme le doublement de la franchise médicale, la baisse de l’indemnisation des longues maladies ou le gel des retraites.

Avec 34 ministres autour de lui, dont une majorité de macronistes et 8 issus de la société civile, le Premier ministre cherche toujours le passage étroit du compromis pour durer.

Avec une "carte blanche" à Laurence Peuron, journaliste politique de France Inter.

Dernière modification le dimanche, 19 octobre 2025 11:15
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Magazines, Invités des émissions, Dimanche
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Lego : les 30 constructions les plus incroyables&quot; sur RMC Story lundi 20 octobre 2025

"Lego : les 30 constructions les plus incroyables" sur RMC Story lundi 20 octobre 2025

19 octobre 2025 - 13:31

Sur le même thème...

&quot;Reportages découverte&quot; en immersion aux Puces de Saint-Ouen dimanche 19 octobre 2025 sur TF1

"Reportages découverte" en immersion aux Puces de Saint-Ouen dimanche 19 octobre 2025 sur TF1

19 octobre 2025 - 13:18

A ne pas manquer...

&quot;Sept à Huit&quot; dimanche 19 octobre 2025 sur TF1, sommaire du magazine

"Sept à Huit" dimanche 19 octobre 2025 sur TF1, sommaire du magazine

18 octobre 2025 - 19:48 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...