"90' Enquêtes" en immersion avec les gendarmes de Seine-et-Marne en alerte" sur TMC mardi 21 octobre 2025

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 19 octobre 2025 154
Mardi 21 octobre 2025 à 21:25, Tatiana Silva vous proposera de revoir sur TMC un numéro du magazine “90' Enquêtes” : « Bagarres, chauffards : les gendarmes de Seine-et-Marne en alerte ».

C’est le plus grand département de banlieue parisienne : la Seine-et-Marne, où vivent plus d’1,4 million d'habitants !

Au milieu de ces champs et de ces zones pavillonnaires, on se croirait parfois au far west.

Pour assurer la sécurité de la population, 1000 gendarmes sont mobilisés jours et nuits.

Notamment ceux de la compagnie de Meaux, et les hommes du PSIG, souvent confrontés à la violence dans les quartiers populaires où des bandes rivales s’affrontent.

Mais la Seine-et-Marne, c'est aussi le plus gros réseau routier de la région parisienne. Le territoire des motards de la gendarmerie, comme Franck. Quand il vous arrête, mieux vaut ne pas jouer les forte-tête...

Enfin, du côté de la brigade de Dammartin-en-Goële. 40 gendarmes sont au plus près de la population pour gérer les conflits du quotidien : comme les affaires de violence familiales, ou de harcèlement entre ex-conjoints. Des situations où les gendarmes doivent à chaque fois faire preuve de sang-froid pour protéger les victimes.

Magazines
Inédit de &quot;Super Nanny&quot; mardi 21 octobre 2025 sur TFX chez Charlène, une maman solo

Inédit de "Super Nanny" mardi 21 octobre 2025 sur TFX chez Charlène, une maman solo

19 octobre 2025 - 21:13

Suivez nous...