Restauration d'une BMW E21 323i dans "Vintage Mecanic" sur RMC Découverte mardi 21 octobre 2025

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié lundi 20 octobre 2025 107
Mardi 21 octobre 2025 à 21:10, RMC Découverte diffusera le septième épisode de la 10ème saison de "Vintage Mecanic" consacré à la restauration d'une BMW E21 323i.

L’émission automobile culte Vintage Mecanic célèbre cette année un cap symbolique : sa 10ème saison !

Pour cette saison évènementielle, le programme phare de la restauration automobile fait peau neuve et s’ouvre à une nouvelle ère, tout en restant fidèle à l’esprit qui a séduit des millions de passionnés. Son atout majeur ? Sa capacité à vulgariser la mécanique et à transmettre ses astuces de pro. Vendre, acheter, restaurer, estimer… c’est son quotidien et il met aujourd’hui son savoir-faire au service de Vintage Mecanic

Après 9 saisons aux commandes, François Allain a décidé de voguer vers de nouveaux horizons mécaniques et de relever de nouveaux défis. Il passe aujourd’hui le volant à Baptiste - Les Pilotes du Dimanche -, l’un des créateurs de contenus automobile les plus en vue de la scène digitale.

Épisode 10x07  BMW E21 323i

Baptiste se lance dans la restauration d'une BMW E21 323i, un modèle mythique des années 80 qui fait rêver tous les passionnés de youngtimers.

Mais celle qu'il a récupérée est loin d'être une perle rare : la voiture a violemment tapé. Si l'extérieur nécessite une reprise complète de la carrosserie, le vrai cauchemar se cache en dessous : châssis touché, pont autobloquant douteux, boîte de vitesses inversée quasi introuvable et un moteur 6 cylindres qui recrache une inquiétante fumée bleue

Pari risqué pour Baptiste, qui va devoir redoubler d'ingéniosité pour remettre cette E21 sur roues. Mais s'il réussit cette mission, il pourrait décrocher un joli bénéfice à la revente.

Dernière modification le lundi, 20 octobre 2025 11:43
Publié dans Magazines, Mardi
