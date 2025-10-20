"La grande librairie" mercredi 22 octobre 2025, les invités reçus par Augustin Trapenard sur France 5

Mercredi 22 octobre 2025 à 21:05 sur France 5, Augustin Trapenard présentera un nouveau numéro de "La grande librairie". Voici les invités qui seront reçus cette semaine dans l'émission.

Présenté par Augustin Trapenard, le magazine littéraire de France 5 est le grand rendez-vous de l'actualité littéraire sous toutes ses formes : romans, essais, histoire, polars, bandes dessinées, jeunesse, etc.

Chaque mercredi soir sur France 5, Augustin Trapenard convie des auteurs d'univers différents qui font l'actualité littéraire.

Les invités de l'émission du mercredi 22 octobre 2025 :

Fabcaro et Didier Conrad pour « Astérix en Lusitanie » (Éditions Albert René)

Réunis pour la deuxième fois autour du plus célèbre des gaulois, ils signent le 41ème album des aventures d’Astérix.

Par un beau matin de printemps, un inconnu débarque au village. Il arrive de Lusitanie, cette terre de soleil à l’ouest de l’Hispanie qui se trouve également sous la férule de Rome. Cet ancien esclave croisé dans le Domaine des dieux est venu demander de l’aide à nos irréductibles Gaulois car il connaît les effets puissants de la potion magique.

Yann Arthus-Bertrand pour son livre « France – un album de famille » (Actes Sud)

Depuis plus de trente ans, Yann Arthus-Bertrand photographie les Français et ceux qui vivent en France, les invitant à revêtir leur tenue de travail ou du quotidien, en compagnie de ceux qu'ils aiment. Les photographies réunies dans cet ouvrage, accompagnées de légendes raisonnées, dressent un portrait vivant et vibrant de notre pays. Ce livre est une archive du présent. Une déclaration d'amour à la France et à ses habitants.

Olivier Adam pour son livre « Et toute la vie devant nous » (Flammarion)

Trois amis. De leur enfance en banlieue pavillonnaire, où leur pacte s’est scellé à l’ombre d’un secret et dans le creuset de leurs aspirations communes, jusqu’à leur vie d’adultes et son lot de joies et d’épreuves, c’est peut-être aussi ce qui les a liés et déliés au fil du temps que ces « inséparables » cherchent à ausculter. Olivier Adam traverse les époques en faisant résonner l’intime et le collectif, et met au jour ce que l’amitié grave d’indélébile dans nos vies.

Camille Bordenet pour son livre « Sous leurs pas, les années » (Robert Laffont)

Dans ce premier roman à l’ambiance rurale, Camille Bordenet nous raconte une histoire d’amitié entre deux jeunes filles. À partir d’une histoire, somme toute banale, l’autrice, journaliste en charge de la rubrique ruralité au Monde, décrit la campagne avec réalisme. C’est là toute la force du roman, nous raconter par de petits détails l’expérience de la vie dans ce territoire isolé.

Salomé Berlioux pour son livre « Celle qui part. Raconter les territoires » (éditions de l’aube)

Elles s’appellent Mathilde, Ophélie, Sophie, Louane, Léna et Garance. Elles ont entre quatorze et cinquante ans. Leurs réalités, leurs expériences, leurs quotidiens sont différents. Elles sont pourtant liées par un genre et un territoire. Ces six femmes viennent de l’Allier ou de ses alentours. Elles grandissent, vivent ou passent dans le département. Elles le quittent, parfois, aussi. Si elles nourrissent toutes des liens singuliers à ce territoire, leurs parcours, leurs empêchements et leurs rêves dessinent, avec douceur ou entraves, une condition féminine rurale.

Diffusion au cours de l'émission du sujet « Rencontre avec Dan Brown » à l’occasion de son nouveau roman « Le Secret des secrets » (JC Lattès).