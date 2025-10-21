"Ça commence aujourd'hui" mardi 21 octobre 2025, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2

Ce mardi 21 octobre 2025 à 13:55 sur France 2, retrouvez Faustine Bollaert dans deux numéros du magazine "Ça commence aujourd'hui" dont voici les thèmes et les invités.

Chaque jour, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de "Ça commence aujourd'hui" des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d'autres d'avancer dans leur parcours : un rendez-vous positif et optimiste.

13:55 Ce fil invisible que le destin a placé entre eux

France 2 n'a pas présenté le contenu de ce numéro. La chaîne a juste diffusé quelques extraits des émissions diffusés cette semaine.

15:05 Original, méconnu dangereux ; ils nous font découvrir leur métier

Serge a toujours été fasciné par le ciel. Petit, il passe des heures à le regarder. Les orages ne lui font pas peur, contrairement aux autres enfants de son âge, et il rédige même ses premiers bulletins météo à huit ans. Plus tard, son rêve d'enfant se réalise, il en fait son métier et devient chasseur d'orage. Cet ingénieur agronome est en fait reporter climatique de terrain. Pour transmettre son goût pour cet univers méconnu, Serge Zaka a écrit un livre "Orages sur le climat".

Patrick est dresseur d'animaux et entomologiste. Cet expert joue un rôle crucial en identifiant les nuisibles, en comprenant leur comportement et en développant des stratégies efficaces pour les contrôler. Grâce à son expertise, il contribue à la préservation de l’environnement et à la protection de la santé publique. Il a également contribué à plusieurs films pour manipuler insectes et animaux, notamment dans "L'Ours" de Jean-Jacques Annaud. Jaguars, bonobos ou insectes, ce passionné de la transmission n'a aucune limite et nous livre ses différentes expériences.

Marion est plongeuse scaphandrière. Passionnée par les océans depuis toujours, après avoir fait de l'apnée et du surf, elle a découvert la plongée en scaphandrier. Au quotidien, elle effectue des travaux sous-marins, en particulier sous nos côtes atlantiques.

Ce métier, pratiqué presque exclusivement par des hommes, a fortement attiré Marion, qui a mis tout en œuvre pour y parvenir il y a 17 ans. Moins d'un pour cent de la profession est exercée par des femmes.