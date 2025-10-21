"C dans l'air" mardi 21 octobre 2025, les invités reçus par Aurélie Casse sur France 5

Aurélie Casse vous donne rendez-vous ce mardi 21 octobre 2025 à 17:30 sur France 5 pour un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

Aurélie Casse reçoit chaque jour en direct une personnalité qui fait l'actualité. Hommes et femmes politiques, écrivains, philosophes, scientifiques ou économistes : 10 minutes de dialogue pour donner un éclairage en prise directe avec l'information du jour.

Ce mardi 21 octobre 2025, Aurélie Casse recevra Isabelle Lasserre, correspondante diplomatique au Figaro, qui publie "Les Fantômes de Munich, l’Europe face aux défis du monde contemporain", aux éditions de l’Observatoire.

Dans cet ouvrage, elle décrit une Europe engluée dans un monde de "Bisounours", incapable de comprendre le basculement du monde. L’Ukraine et le Proche-Orient, les deux grands conflits qui font rage aux portes de l’Europe, ont eu des effets stratégiques d’éviction sur la scène géopolitique, faisant glisser la planète vers une organisation organisation dominée par la force.

La faible capacité de réaction des pays occidentaux a poussé sur la scène internationale des acteurs de plus en plus désinhibés vis-à-vis de l’emploi de la force, qui, contrairement à la diplomatie, produit des effets immédiats.

Isabelle Lasserre, correspondante diplomatique au Figaro, est notre invitée. Dans un contexte où le président Donald Trump chercherait à convaincre Volodymyr Zelensky de faire des concessions territoriales, elle analysera avec nous le rôle que devraient jouer les Européens. "C'est à l'Ukraine de décider pour elle-même et son territoire et aux Européens de décider pour eux-mêmes et leur sécurité", a déclaré aujourd'hui le président Macron depuis Ljubjana, en Slovénie.

Ludovic Vigogne, journaliste politique à La Tribune Dimanche.

Audrey Goutard, grand reporter à France Télévisions, spécialiste des faits de société.

Vanessa Schneider, grand reporter au Monde.

Anne-Charlène Bezzina, constitutionnaliste et politologue, maître de conférences en droit public à l'Université de Rouen et Sciences Po.

Un président en prison

C'est une première pour un ancien président sous la Ve République. Nicolas Sarkozy a été incarcéré ce mardi 21 octobre à la prison de la Santé, dans le 14e arrondissement de Paris. L’ancien chef de l’Etat a été écroué près d’un mois après sa condamnation pour association de malfaiteurs dans le cadre de l’affaire du financement libyen de sa campagne présidentielle de 2007.

Bien qu’il ait fait appel de cette condamnation, la peine – cinq ans d’emprisonnement assortie d’une exécution provisoire – l’a conduit en détention. Il a été placé dans une cellule du quartier d’isolement. Immédiatement après son incarcération, ses avocats ont déposé une demande de mise en liberté. Celle-ci sera examinée dans un délai d’environ un mois, a précisé son conseil, Me Christophe Ingrain.

Quelques heures avant son incarcération, Nicolas Sarkozy a publié un message sur les réseaux sociaux : « Mais que le prix à payer aura été écrasant. » L’ex-chef de l’État a également reçu, ce matin, le soutien d’une centaine de fidèles, rassemblés près de son domicile. Parmi eux, son fils Louis Sarkozy, organisateur du rassemblement, le sénateur LR Roger Karoutchi, mais aucun des ténors du parti Les Républicains n’était présent : ni Bruno Retailleau, ni Laurent Wauquiez.

Le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, proche de Nicolas Sarkozy, a lui fait savoir, lundi, qu’il irait le « voir en prison ». Un choix qui fait vivement réagir les magistrats, à commencer par le premier d’entre eux. Le procureur général près la Cour de cassation a estimé ce lundi que la justice doit pouvoir travailler dans la sérénité, en particulier les juges de la cour d’appel de Paris, qui se pencheront dans les prochaines semaines sur la demande de mise en liberté de Nicolas Sarkozy et sur son procès en appel l’année prochaine. « Il y a un risque qu'une telle visite soit ressentie par les magistrats et perçue par l'opinion comme une sorte d'obstacle à cette sérénité recherchée. Il faut préserver de toute influence l’intervention des magistrats dans un dossier aussi sensible », a déclaré Rémy Heitz.

Dans la foulée, Gérald Darmanin lui a répondu via un message publié sur X : « S’assurer de la sécurité d’un ancien président de la République en prison, fait sans précédent, n’atteint en rien à l’indépendance des magistrats, mais relève du devoir de vigilance du chef d’administration que je suis, responsable devant le Parlement selon l’article 20 de la Constitution », a-t-il écrit.

Le président de la République, Emmanuel Macron, qui a reçu Nicolas Sarkozy vendredi dernier à l’Élysée, a jugé « légitime » le débat sur l’exécution provisoire, en marge d’un déplacement en Slovénie : « Parce que tout le monde souhaite qu’il puisse y avoir des voies d’appel et de recours. Mais c’est un débat qui doit être mené dans le calme et indépendamment des cas spécifiques pour que notre justice puisse se faire et puisse évoluer dans la sérénité qui convient », a-t-il expliqué. En France, 86 % des peines de deux ans de prison et plus sont mises à exécution immédiatement à l’audience.

Alors, quelles sont les conditions de détention de Nicolas Sarkozy ? Combien de temps l'ex-président de la République peut-il rester en prison ? Faut-il ouvrir un débat sur l’exécution provisoire des peines ? Et quel avenir pour Les Républicains, fragilisés par cette affaire et traversés par de profondes divisions internes depuis des mois ?

