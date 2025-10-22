recherche
"Ça commence aujourd'hui" mercredi 22 octobre 2025, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mercredi 22 octobre 2025 142
Ce mercredi 22 octobre 2025 à 13:50 sur France 2, retrouvez Faustine Bollaert dans deux numéros du magazine "Ça commence aujourd'hui" dont voici les thèmes et les invités.

Chaque jour, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de "Ça commence aujourd'hui" des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d'autres d'avancer dans leur parcours : un rendez-vous positif et optimiste.

13:50 Paralysie cérébrale infantile : ils se battent pour mener une vie normale

France 2 n'a pas présenté le contenu de l'émission ni diffusé d'extrait.

15:05 Ils ont vu leur enfant devenir une star !

Chanteur de Zouk, Thierry Cham a remporté un grand succès dans les années 2000. Mais il est avant tout le père d’Ebony, la finaliste de la dernière saison de la Star Academy. Fier de l’artiste qu’elle devient, ils s’inspirent autant l’un de l’autre. Ebony est aussi victime d’attaques racistes et misogynes sur les réseaux sociaux, il essaie de la protéger au maximum.

Paul El Kharrat, le fils de Sophie, a connu la gloire en devenant l’un des plus grands champions de l’émission Les Douze Coups de Midi. Si au début Sophie ne pensait pas qu’il tiendrait longtemps dans son premier passage, l’excellente mémoire de Paul lui a prouvé le contraire. Un succès qui s’est aussi accompagné de harcèlement en ligne.

Camille est devenue célèbre en remportant l’émission Prodiges 2014 pour ses talents de violoniste. Sa mère l’a toujours protégée, même lorsque la célébrité s’accompagnait de comportements obsessionnels de son public, allant jusqu’à la traquer chez elle et chercher les contacts physiques.

Dernière modification le mercredi, 22 octobre 2025 10:45
