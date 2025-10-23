"Ça commence aujourd'hui" jeudi 23 octobre 2025, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2

Ce jeudi 23 octobre 2025 à 13:50 sur France 2, retrouvez Faustine Bollaert dans deux numéros du magazine "Ça commence aujourd'hui" dont voici les thèmes et les invités.

Chaque jour, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de "Ça commence aujourd'hui" des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d'autres d'avancer dans leur parcours : un rendez-vous positif et optimiste.

13:55 Oser dire non à ses parents !

France 2 n'a pas présenté le contenu de cette émission ni diffusé d'extrait.



15:05 Ils ont été victimes d'un gang de mineurs

Faustine Bollaert accueille sur le plateau de "Ça commence aujourd'hui" trois invités qui acceptent de partager leurs histoires poignantes, touchant des jeunes à peine sortis de l’adolescence, mais déjà plongés dans une violence extrême. L’émission, riche en messages de prévention, aborde la question des violences commises par des jeunes, de plus en plus jeunes, parfois même des filles. Des témoignages bouleversants qui nous poussent à revoir notre regard sur la société.

Le petit frère d'Adama a été tué à coups de couteau en 2011 lors d’une bagarre de rue. Submergé par la colère et la douleur, il a choisi de venger Sada en se laissant emporter par la violence. Après sa sortie de prison, il a pris la décision de transmettre les leçons qu’il a apprises en luttant contre cette violence. Il a fondé l'association "Sada" dans l'espoir de sauver ceux qu'il appelle "nos petits frères".

Hannah a été violemment agressée à l'âge de quinze ans par deux jeunes filles du même âge pour le vol de son téléphone. Elle en garde aujourd'hui un syndrome du trouble post-traumatique avec lequel elle vit encore avec difficulté.

Damien et ses collègues gendarmes ont subi une agression d'une rare violence lors d'une mission en Nouvelle-Calédonie. Il a été touché par balles près de la colonne vertébrale. Le tireur et ses complices avaient entre treize et dix-huit ans. Damien vit encore à présent avec des séquelles physiques et neuropathiques.