"M comme Maison" à Trentemoult vendredi 24 octobre 2025 sur T18 avec Stéphane Thebaut

Ce vendredi 24 octobre 2025 à 20:35 sur T18, Stéphane Thebaut vous proposera de découvrir deux nouveaux numéros du magazine "M comme maison" dont voici le sommaire.

Une émission hebdomadaire, animée par Stéphane Thebaut, le présentateur du magazine de référence de l'univers de la Maison et de l'Art de Vivre depuis 22 ans.

Une émission dédiée à l'architecture, la décoration, l'artisanat et l'art de vivre en général qui offre un panorama varié de sujets en rapport avec l'habitat : tendances actuelles de la décoration, visite d'intérieurs à la décoration et/ou l'architecture exceptionnelle, rencontre avec des artisans d'art…

20:35 Trentemoult

Cette semaine, Stéphane vous emmène en bord de Loire, plus exactement à Trentemoult, ancien petit village de pêcheurs situé sur la commune de Rezé. Trentemoult offre une atmosphère unique qui séduit à la fois les habitants locaux et les visiteurs.

Ses habitants y vivent entre maisons colorées, dédale de ruelles étroites et végétation luxuriante ! Trentemoult est devenu un lieu incontournable pour ceux qui cherchent à échapper à l'agitation de la ville tout en profitant d'une ambiance conviviale et chaleureuse.

Visite de la maison et le showroom de Lionnel Maillet une ancienne guinguette en bord de Loire... Un espace qui mérite le détour. Installée dans une petite maison voisine d'un ancien café, cette maison cache derrière un espace d'exposition chaleureux. Chaque meuble, qu'il s'agisse de fauteuils, commodes ou lampes, est soigneusement sélectionné, restauré et parfois réinventé avec des matériaux nobles comme le teck.

Le hangar du pendule a Trentemoult est considéré comme un acteur culturel important, plus d'une quinzaine d'artistes et artisans d'art partagent quotidiennement ce lieu de création unique en son genre. Xavier Farges sculpteur de pierre a choisi d'y installer son atelier. Nous partons à sa rencontre pour découvrir son univers et comprendre ce qui fait du Hangar du Pendule un lieu si singulier.

Damien Hamon est un ébéniste et designer contemporain spécialisé dans la création de mobilier contemporain haut de gamme. Son travail est reconnu pour sa créativité et sa maîtrise technique, notamment dans la découpe, l'assemblage et la sculpture complexes des matériaux sur tranche et le cintrage.

Une oasis de verdure, le jardin extraordinaire est d'abord conçu comme un lieu unique et luxuriant qui s'étale sur 3,5 hectares dans le quartier de Chantenay entre la butte Saint-Anne à Nantes et la Loire. Il est organisé autour d'une grande cascade et les quais de Loire. Romaric Perrocheau Directeur nature et jardin de la ville de Nantes nous en fera la visite.

21:35 Balade au temps passé (rediffusion)

Thierry Michault a redonné à une ancienne ferme nourricière du château de Versailles, une nouvelle vie contemporaine.

Visite d'un hôtel qui grâce à l'architecte Christophe Bachmann a été totalement métamorphosée et décorée avec élégance dans une ambiance d'atelier d'artiste chère au peintre Camille Corot.

Jean Baptiste Martin, restaurateur du patrimoine, spécialiste du papier peint, rafle tous les succès depuis quelques années avec ses papiers dominotés. Niché au fond d'une cour pavée parisienne, il fait revivre un savoir-faire du XVIII siècle.

On parlera déco et pas n'importe quelle déco celle qui mélange le neuf et le chiné, celle qui marie vintage, contemporain, naturel et minimaliste et c'est Claire Leblond Faure qui a créé sa marque qui nous recevra.