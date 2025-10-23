"Echappées belles" : Week-end à Hambourg avec Sophie Jovillard samedi 25 octobre 2025 sur France 2

Samedi 25 octobre 2025 à 21:05, France 5 diffusera un nouvel inédit du magazine "Echappées belles" dans lequel Sophie Jovillard vous emmène passer un week-end à Hambourg.

Bienvenue à Hambourg ! Située au nord de l’Allemagne, traversée par l’Elbe et ouverte sur la mer du Nord, Hambourg est avant tout une ville portuaire. Avec son port, le troisième plus grand d’Europe, elle incarne depuis des siècles un carrefour d’échanges, de commerce et de cultures. Ici, tout respire la mer et la navigation : des docks aux canaux, des chantiers navals aux marchés aux poissons, l’eau est partout et rythme la vie des habitants.

Ville hanséatique, Hambourg a bâti son identité sur son indépendance et son esprit d’ouverture. Riche d’une histoire marquée le commerce international, mais aussi par les guerres et les reconstructions, la cité a su se réinventer en permanence. Aujourd’hui, elle séduit par son mélange unique de traditions maritimes et d’architecture contemporaine, avec des quartiers emblématiques comme la Speicherstadt, classée à l’UNESCO, ou HafenCity, vitrine de modernité durable.

Au-delà de son rôle économique, Hambourg est aussi une capitale culturelle. C’est la ville des théâtres, de la musique et des arts, où les Beatles ont fait leurs débuts et où l’Elbphilharmonie attire les mélomanes du monde entier. C’est également une métropole verte, traversée par de nombreux parcs et bordée de lacs, qui s’impose comme l’une des villes les plus agréables à vivre en Allemagne.

À quelques kilomètres à peine, le décor change : on quitte la ville pour plonger dans les paysages paisibles des landes de Lüneburg, entre bruyère, pâturages et villages préservés.

Le temps d’un week-end, à travers ses rencontres et ses découvertes, Sophie Jovillard part à la recherche de ce qui fait battre le cœur de Hambourg et de ses environs. Comment cette ville portuaire, ancrée dans la tradition maritime, parvient-elle à rester si vivante, si libre et si singulière ?