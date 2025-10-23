"C dans l'air" jeudi 23 octobre 2025, les invités reçus par Aurélie Casse sur France 5

Aurélie Casse vous donne rendez-vous ce jeudi 23 octobre 2025 à 17:30 sur France 5 pour un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

17:30 L'invité de "C dans l'air"

Ce jeudi 23 octobre 2025, Aurélie Casse recevra Marie Jégo, journaliste au quotidien Le Monde, ancienne correspondante à Moscou.

Hier, les Etats-Unis ont décidé de sanctionner deux compagnies pétrolières russes, le groupe d’Etat Rosneft et la compagnie privée Lukoil, qui représentent près de la moitié des exportations de pétrole russe.

" A chaque fois que je parle à Vladimir, nous avons de bonnes conversations, a souligné Donald Trump mercredi, et puis elles ne débouchent sur rien." De quoi pousser l'administration américaine à prendre "des sanctions énormes" comme les qualifie le président américain. C'est d'ailleurs une première depuis son arrivée au pouvoir. "J’ai juste senti qu’il était temps" a-t-il précisé, espérant que cela affectera suffisamment l'économie russe pour forcer Vladimir Poutine à "devenir raisonnable".

Les sanctions américaines impliquent un gel de tous les actifs de Rosneft et Lukoil aux États-Unis, ainsi qu'une interdiction à toutes les entreprises américaines de faire des affaires avec les deux compagnies pétrolières russes.

Volodymyr Zelenzky a salué le "message fort" envoyé par Washington. Il peut également se réjouir du vote par l'Union européenne d'un 19e train de sanctions visant à interdire les importations de gaz naturel liquéfié russe à partir de 2027 et de nouveaux navires de sa flotte fantôme.

L'impact sur les cours du pétrole ne s'est pas fait attendre : ils ont bondi de 5% ce matin. Côté Moscou, Dimitri Medvedev, ancien président russe, vice-président du Conseil de Sécurité, est allé jusqu'à dire sur Telegram que "les décisions prises constituent un acte de guerre contre la Russie", ajoutant que "Trump s’est complètement aligné sur l’Europe folle". Quant à Vladimir Poutine il a supervisé hier un exercice des forces nucléaires stratégiques, impliquant des tirs de missiles balistiques et de croisière. Une posture de chef de guerre qui n'augure pas d'un futur accord de paix.

Marie Jégo reviendra sur la décision américaine de sanctionner deux compagnies pétrolières russes, et ses conséquences. Son dernier article « Privé de sommet avec Donald Trump à Budapest, Vladimir Poutine a repris sa posture de chef de guerre » est disponible sur le site internet du Monde.

17:45 "C dans l'air"

Les experts invités :

Laurent Valdiguié, journaliste d’investigation à Marianne.

Christophe Barbier, éditorialiste politique, conseiller de la rédaction Franc-Tireur.

Didier Rykner, directeur-fondateur, la Tribune de l’art.

Caroline Pigozzi, journaliste et écrivain.

Anne-Elisabeth Moutet (en duplex), éditorialiste au Daily Telegraph.

Le thème de l'émission :

Quatre jours après le spectaculaire cambriolage du Louvre, l’enquête se poursuit et une nouvelle vidéo, filmée par un témoin, est apparue sur les réseaux sociaux. Deux hommes y sont filmés en train de descendre calmement par un monte-charge de la galerie Apollon, tentant de mettre le feu à l’engin — en vain — avant de s’enfuir en scooter.

Les malfaiteurs, au nombre de quatre, auraient laissé dans leur fuite deux disqueuses, un chalumeau, de l’essence, des gants, un talkie-walkie, une couverture, ainsi que la couronne de l’impératrice Eugénie et un gilet jaune, selon des sources policières. Un casque aurait également été retrouvé sur place.

Auditionnée au Sénat mercredi, Laurence des Cars, présidente-directrice du Louvre depuis 2021, a reconnu des failles dans la sûreté du musée : notamment un manque de caméras sur les façades de l’établissement. « J’assume totalement que nous avons une faiblesse dans la protection périmétrique du Louvre », a-t-elle affirmé. « Nous n’avons pas repéré suffisamment à l’avance l’arrivée des voleurs », a-t-elle concédé. « Les faiblesses de notre protection périmétrique sont connues et identifiées », a indiqué Laurence des Cars, assurant que le futur plan de sécurité permettrait de couvrir « l’ensemble des façades ».

La ministre de la Culture, de son côté, a dénoncé les fausses informations circulant à ce sujet :

Le dispositif de sécurité « a fonctionné ». « Les systèmes d’alarme ont été déclenchés à chaque effraction, et dès l’intrusion dans la salle, de la fenêtre aux vitrines ! Aucun système n’a été défaillant », a expliqué Rachida Dati. Pourtant, a-t-elle ajouté, « non », tout n’a pas été parfait et « oui », des choses sont à améliorer. Emmanuel Macron a demandé mercredi, en Conseil des ministres, une « accélération » des « mesures de sécurisation » du Louvre. Le président de la République attend sur son bureau une liste de propositions « pour la semaine prochaine », alors que les critiques se multiplient.

Ainsi, l’ancienne ministre de la Culture Aurélie Filippetti (2012-2014) estime qu’« il y a aujourd’hui un défaut majeur dans le pilotage du ministère de la Culture (...). On a fait des choix de prestige, de communication souvent tape-à-l’œil, au détriment de l’entretien de base du musée (…) L’argent n’a pas été mis au bon endroit. Par exemple, depuis 2014, il y a eu une diminution de 14 % des personnels d’accueil et de surveillance du musée », a-t-elle expliqué mercredi sur le plateau de C dans l’air.

Un rapport de la Cour des comptes pointe un retard « persistant » et « considérable » dans la mise en conformité des équipements de sécurité dans l’enceinte du Louvre. Il révèle notamment que 60 % des salles de l’aile Sully et 75 % de celles de l’aile Richelieu ne sont pas équipées de vidéosurveillance.

Mais au-delà du Louvre, ce sont les débats autour de la sécurité des musées en France qui sont relancés. Nos journalistes sont allés à la rencontre de la directrice du musée du Hiéron, à Paray-le-Monial. Le 21 novembre 2024, ce musée d’art a été victime d’un braquage à main armée. Après avoir tiré des coups de feu, quatre individus, casqués, encagoulés et gantés, avaient fait main basse sur de précieux objets comportant de l’or, de l’ivoire et des pierres précieuses. Une partie seulement du butin a été retrouvée dans un sac, au fond de la rivière Arroux, en plein centre-ville de Gueugnon. Douze hommes ont été mis en examen jusqu’à présent dans cette affaire.

