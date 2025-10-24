"Ça commence aujourd'hui" vendredi 24 octobre 2025, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2

Ce vendredi 24 octobre 2025 à 13:50 sur France 2, retrouvez Faustine Bollaert dans deux numéros du magazine "Ça commence aujourd'hui" dont voici les thèmes et les invités.

Chaque jour, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de "Ça commence aujourd'hui" des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d'autres d'avancer dans leur parcours : un rendez-vous positif et optimiste.

13:55 Prégorexie, Pica : ces troubles alimentaires méconnus

L'émission d'aujourd'hui est consacrée à deux troubles du comportement alimentaire (TCA) distincts, mais qui peuvent tous deux se manifester spécifiquement pendant la grossesse, créant des risques pour la santé de la mère et du fœtus.

15:05 Rituels, compulsions, pensées obsédantes : ces TOCS qui leur gâchent la vie

Les TOCS, un sujet dont on parle très peu, un sujet tabou, mais qui peut pourtant empoisonner le quotidien. Faustine Bollaert accueille 3 femmes souffrant de TOCS sur le plateau.

Grandissant dans un environnement complexe, Jeanne a commencé à développer des TOCS au début de l'adolescence. Des TOCS tous liés à l'hygiène qui ont commencé à lui gâcher la vie. Jeanne a eu jusqu'à 99 rituels !

Depuis l'enfance, Pauline souffre de TOCS d'hygiène et d'organisation. À la moindre contrariété, Pauline déclenche le besoin de recommencer sa vie à zéro, ce besoin de renouveau passe par de nombreux rituels.

Suite à du harcèlement scolaire, Nolwenn a développé un TOC de punition : la trichotillomanie. Elle s'arrache les cils et les sourcils et ne peut s'en empêcher.