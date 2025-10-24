"Dimanche en politique", sommaire et invités reçus par Francis Letellier le 26 octobre 2025

Dimanche 26 octobre 2025 à 11:40, Francis Letellier présentera sur France 3 un nouveau numéro du magazine "Dimanche en politique". Voici les invités qui seront reçus cette semaine dans l'émission.

Chaque dimanche, Francis Letellier propose 45 minutes avec deux personnalités politiques pour explorer leurs idées et prendre le temps de la contradiction.

L'actualité politique est également évoquée grâce à des reportages et interviews, et la "carte blanche" de journalistes spécialistes de la vie politique française.

Cette semaine, "Dimanche en politique" reçoit :

11:40 Eric Zemmour, président de Reconquête !

12:00 Maud Bregeon, porte-parole du gouvernement.

Au sommaire cette semaine :

Suspendre les retraites pour avoir un budget : le Premier ministre y croit toujours. Il multiplie les signaux pour que le débat ait lieu. Depuis la Slovénie, le président de la République a toutefois tempéré ses propos, évoquant non pas une suspension, mais un simple décalage du calendrier. Les oppositions, méfiantes, renforcent de leur côté leurs dispositifs de réassurance.

En parallèle, l’opinion publique se détourne momentanément de ces débats institutionnels, marquée par deux affaires très médiatisées : l’incarcération d’un ancien président de la République et le spectaculaire cambriolage des bijoux de la Couronne au musée du Louvre. Deux événements bien réels, qui ont relégué la politique au second plan ces derniers jours.

Avec une "carte blanche" à Nathalie Mauret, journaliste politique du groupe de presse EBRA.