Sommaire de "50' Inside" samedi 25 octobre 2025 sur TF1, les reportages diffusés cette semaine

Chaque semaine, Isabelle Ithurburu dévoile l'actualité des stars dans "50' Inside".
Au sommaire cette semaine :
17:50 50' Inside : L'actu
L'actu • Les championnats du monde de cheerleading.
En coulisses • Les préparatifs de la Star Academy.
L'entretien • Rencontre avec Kendji Girac.
La Story • ABBA "The winner takes it all", cette chanson de rupture devenue planétaire.
19:00 50' Inside : Le Mag
Le document • Voyage gastronomique en Italie, à la découverte de la pasta !
Qui sont ceux qui ont osé le pari fou d’aller défier les Italiens sur leur propre territoire ?