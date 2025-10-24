Sommaire de "50' Inside" samedi 25 octobre 2025 sur TF1, les reportages diffusés cette semaine

Samedi 25 octobre 2025 à partir de 17:50, Isabelle Ithurburu présentera sur TF1 un nouveau numéro du magazine “50' Inside”. Voici les reportages qui seront diffusés cette semaine.

Chaque semaine, Isabelle Ithurburu dévoile l'actualité des stars dans "50' Inside".

Au sommaire cette semaine :

17:50 50' Inside : L'actu

L'actu • Les championnats du monde de cheerleading.

En coulisses • Les préparatifs de la Star Academy.

L'entretien • Rencontre avec Kendji Girac.

La Story • ABBA "The winner takes it all", cette chanson de rupture devenue planétaire.

19:00 50' Inside : Le Mag



Le document • Voyage gastronomique en Italie, à la découverte de la pasta !

Qui sont ceux qui ont osé le pari fou d’aller défier les Italiens sur leur propre territoire ?