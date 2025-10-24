recherche
"Les rencontres de 20h30" avec Frédéric et Didier, les rois de la paella, ce 24 octobre 2025 sur France 2

Par Jean-Marc VERDREL
Publié vendredi 24 octobre 2025
Vendredi 24 octobre 2025, après le 20H de France 2, le magazine "Les rencontres de 20h30" propose le portrait de deux amis qui se rendent à Valence, en Espagne, pour participer au championnat du monde de la meilleure paella.

Le magazine "Les rencontres de 20h30", présenté par Laurent Delahousse, propose des portraits de Français au parcours inspirant. Un regard décalé sur des rencontres marquantes.

Les rois de la paella

Cette semaine, "Les rencontres de 20h30" suivent l’aventure de deux amis, Frédéric et Didier, en route vers le championnat du monde de leurs rêves... Ils vont traverser les Pyrénées pour tenter de convaincre que leur paella est bel et bien la meilleure du monde.

En terre espagnole, à Valence, comment nos deux Français vont-ils réussir à sublimer leur plat ?

Le talent, la passion, mais aussi une botte secrète : l’histoire familiale de Frédéric

Une rencontre signée Laura Lequertier, Laura Damase et Émilie Janin / Francetv presse.

 

