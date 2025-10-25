"Reportages découverte" : Aventures en train sur TF1 samedi 25 octobre 2025

Samedi 25 octobre 2025 à 14:50 dans "Reportages découverte", TF1 rediffusera « Aventures en train » un document réalisé par Emilie Refait.

Lignes non rentables, pas assez fréquentées, trop chères à entretenir pour desservir des villages… Depuis des décennies, des lignes ferroviaires sont fermées. Mais la tendance semble changer. Le train est aujourd’hui le moyen de transport grand public considéré comme le plus "propre" pour voyager. Il séduit de plus en plus de voyageurs qui choisissent d’en faire le cœur de leurs vacances. Destination Laponie ou Rajasthan, ce qui compte, c’est autant le trajet que l’arrivée.

Une équipe de "Reportages découverte" a suivi Fabian et Estelle, qui voyagent uniquement en train avec leurs trois filles âgées de 9, 7 et 2 ans, à la découverte de la Laponie. L'équipe du magazine a aussi suivi Nadine, Francine, sa fille Léonora, et Cécile dans un grand périple en Inde.

Fabian et Estelle, accompagnés de leurs trois filles, voyagent uniquement en train. Depuis Namur, ils partent en direction du cercle polaire, enchaînent les correspondances jusqu’à Stockholm, Kiruna, Abisko puis Narvik. À bord de l’Artic Train, entre fjords et montagnes, ils découvrent la magie de la Scandinavie enneigée, les aurores boréales et la culture des Samis, peuple autochtone éleveur de rennes. Pour eux, chaque trajet est une aventure et une façon de renforcer leurs liens familiaux.

À des milliers de kilomètres, Nadine, Francine, sa fille Léonora et son amie Cécile sillonnent l’Inde en train. De New Delhi à Varanasi, en passant par Agra et le Taj Mahal ou Jaïpur et ses palais, elles explorent le pays grâce au cinquième réseau ferroviaire du monde. Wagons climatisés ou banquettes en bois, express rapides ou vieux trains coloniaux : chaque trajet révèle un visage de l’Inde, entre spiritualité, histoire et dépaysement.

Du grand nord aux routes poussiéreuses du Rajasthan, ces voyageurs prouvent que le train reste l’un des plus beaux moyens de découvrir le monde, ses paysages et ses cultures.