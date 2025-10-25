"Le monde de Jamy" : Peut-on encore boire l’eau du robinet ? lundi 27 octobre 2025 sur France 5

Lundi 27 octobre 2025 à 21:05, France 5 diffusera un nouveau numéro du magazine "Le monde de Jamy" qui propose une enquête inédite sur la qualité de l'eau.

Pesticides, polluants éternels, canalisations toxiques… Les alertes sur la qualité de l’eau se multiplient et plus de la moitié des Français déclarent boire quotidiennement de l’eau en bouteille.

Peut-on encore boire notre eau du robinet ? Des nappes phréatiques à nos cuisines, Jamy nous fait remonter le fil de l’eau.

Quelles sont les régions françaises les plus touchées par ces pollutions ? Les solutions existent mais il faut y mettre le prix. Jamy teste pour nous les carafes filtrantes, charbons actifs et autres osmoseurs qu’on trouve en grandes surfaces. Quelles sont les formules les plus efficaces ?

La solution passe avant tout par la réduction de l’usage des pesticides. Nous rencontrons des agriculteurs qui acceptent de réduire leurs rendements pour que nous ayons une eau plus saine. Plus difficiles à éliminer, les fameux PFAS, les polluants éternels rejetés par l’industrie chimique. Pour s’en débarrasser, il faut opérer une coûteuse modernisation de nos usines de traitement. Avec quelles conséquences pour nos factures d’eau ? Combien de temps aurons-nous encore de l’eau vraiment potable à nos robinets, et à quel prix ?

Enquête sur l’avenir de notre ressource vitale la plus précieuse.

Les intervenants :

Pr Xavier Coumoul, toxicologue - Université Paris Cité - Inserm



Thierry Boutilly, directeur des services techniques Aggl’eaux - Chauny - Tergnier - La Fère (02)



Pauline Cervan, toxicologue - Association Générations Futures



Simon Clouet, agriculteur - Éleveur (Loire-Atlantique)



Bastien Papion, agriculteur céréalier (Loire-Atlantique)



Jean-Luc Grégoire, vice-président - Atlantic’eau (Loire-Atlantique)



Louis Delon et Fabien Charreton, collectif citoyen Ozon l’Eau Saine (Rhône)



Caroline Dupeuble, Suez - directrice Agence Eau Vallée du Rhône



René Martinez, vice-président Syndicat mixte d’eau potable Rhône-Sud



Sylvie Thibert, ingénieur qualité de l’eau - Syndicat des eaux d’Île-de-France



Émilie et Nicolas Hue, collectif Pour une eau claire et buvable (Loiret)



Gaspard Lemaire, chercheur - Université d’Angers



Jacques Lemercier, président du Syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable Sury-aux-Bois - Châtenoy - Combreux (45)