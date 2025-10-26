"Wheeler Dealers France" : restauration d'une Porsche 911 Groupe 4 sur RMC Découverte lundi 27 octobre 2025

Lundi 27 octobre 2025 à 21:10, RMC Découverte diffusera le huitième épisode inédit de la 10ème saison de "Wheeler Dealers France" qui sera consacré à la Porsche 911 Groupe 4.

Dans cette nouvelle saison événementielle, Aurélien et Gerry se retrouvent pour redonner vie à une sélection de voitures emblématiques ! Gerry, négociateur hors pair, parcourt la France à la recherche des plus beaux modèles sur le marché de l'occasion. Aurélien, mécanicien expert, met tout en œuvre pour restaurer les trouvailles de Gerry avec un objectif clair : les revendre au meilleur prix et réaliser des bénéfices exceptionnels !

Cette nouvelle saison de Wheeler Dealers France marque un tournant spécial : nous célébrons la 100ème émission de l'un des plus célèbres programmes « moteur » du PAF avec la restauration d'un véhicule pas tout à fait ordinaire... une limousine !

Mais ce n'est pas tout : d'autres véhicules légendaires tels que la BMW 323 ti Compact et la Renault Clio V6 sont au cœur de cette saison palpitante. Notre duo de choc, Aurélien et Gerry, relèvera les défis les plus ambitieux, promettant des moments de pure passion automobile !

Épisode 10x08 • Porsche 911 Groupe 4

Aurélien et Gerry relèvent le plus grand défi de leur carrière : préparer une Porsche 911 Groupe 4 issue de la prestigieuse collection du Prince de Monaco ! Véritable bête de course, cette 911 de 280 chevaux doit être transformée en arme redoutable pour affronter le mythique Tour de Corse, surnommé « le rallye aux 1000 virages ».

Pour offrir au pilote toutes les chances de briller, Aurélien va devoir pousser la mécanique au maximum de son potentiel : libérer la puissance du Flat 6, modifier l'étagement de la boîte de vitesses pour des reprises explosives, adapter les suspensions pour plus de réactivité, renforcer le système de freinage, garantir une visibilité parfaite de nuit, et même adapter le levier de vitesses pour gagner de précieux dixièmes.

Mais le temps et l'argent jouent contre eux : ils ont 15 jours et 8000 € pour transformer cette légende du rallye en prétendante au podium. La pression est immense : c'est la première fois qu'un Prince leur confie une voiture...

Gerry et Aurélien vont devoir se montrer à la hauteur d'une mission royale.