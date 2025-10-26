recherche
Magazines

"Wheeler Dealers France" : restauration d'une Porsche 911 Groupe 4 sur RMC Découverte lundi 27 octobre 2025

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 26 octobre 2025 111
"Wheeler Dealers France" : restauration d'une Porsche 911 Groupe 4 sur RMC Découverte lundi 27 octobre 2025

Lundi 27 octobre 2025 à 21:10, RMC Découverte diffusera le huitième épisode inédit de la 10ème saison de "Wheeler Dealers France" qui sera consacré à la Porsche 911 Groupe 4.

Dans cette nouvelle saison événementielle, Aurélien et Gerry se retrouvent pour redonner vie à une sélection de voitures emblématiques ! Gerry, négociateur hors pair, parcourt la France à la recherche des plus beaux modèles sur le marché de l'occasion. Aurélien, mécanicien expert, met tout en œuvre pour restaurer les trouvailles de Gerry avec un objectif clair : les revendre au meilleur prix et réaliser des bénéfices exceptionnels !

Cette nouvelle saison de Wheeler Dealers France marque un tournant spécial : nous célébrons la 100ème émission de l'un des plus célèbres programmes « moteur » du PAF avec la restauration d'un véhicule pas tout à fait ordinaire... une limousine !

Mais ce n'est pas tout : d'autres véhicules légendaires tels que la BMW 323 ti Compact et la Renault Clio V6 sont au cœur de cette saison palpitante. Notre duo de choc, Aurélien et Gerry, relèvera les défis les plus ambitieux, promettant des moments de pure passion automobile !

Épisode 10x08 Porsche 911 Groupe 4

Aurélien et Gerry relèvent le plus grand défi de leur carrière : préparer une Porsche 911 Groupe 4 issue de la prestigieuse collection du Prince de Monaco ! Véritable bête de course, cette 911 de 280 chevaux doit être transformée en arme redoutable pour affronter le mythique Tour de Corse, surnommé « le rallye aux 1000 virages ».

Pour offrir au pilote toutes les chances de briller, Aurélien va devoir pousser la mécanique au maximum de son potentiel : libérer la puissance du Flat 6, modifier l'étagement de la boîte de vitesses pour des reprises explosives, adapter les suspensions pour plus de réactivité, renforcer le système de freinage, garantir une visibilité parfaite de nuit, et même adapter le levier de vitesses pour gagner de précieux dixièmes.

Mais le temps et l'argent jouent contre eux : ils ont 15 jours et 8000 € pour transformer cette légende du rallye en prétendante au podium. La pression est immense : c'est la première fois qu'un Prince leur confie une voiture...

Gerry et Aurélien vont devoir se montrer à la hauteur d'une mission royale.

Dernière modification le dimanche, 26 octobre 2025 13:23
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Magazines, Documentaires, Lundi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Sur la terre des dinosaures&quot;, premier volet sur France 2 mardi 28 octobre 2025 (vidéo)

"Sur la terre des dinosaures", premier volet sur France 2 mardi 28 octobre 2025 (vidéo)

26 octobre 2025 - 13:40

Sur le même thème...

&quot;Appels d'urgence&quot; en immersion avec la police municipale de Beauvais sur TFX lundi 27 octobre 2025 (vidéo)

"Appels d'urgence" en immersion avec la police municipale de Beauvais sur TFX lundi 27 octobre 2025 (vidéo)

26 octobre 2025 - 12:48

A ne pas manquer...

&quot;Sept à Huit&quot; dimanche 26 octobre 2025 sur TF1, sommaire du magazine

"Sept à Huit" dimanche 26 octobre 2025 sur TF1, sommaire du magazine

25 octobre 2025 - 20:05 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...