"Des racines et des ailes" dans les Vosges à revoir sur France 3 mercredi 5 novembre 2025

Mercredi 5 novembre 2025 à 21:10 sur France 3 dans le magazine "Des racines & des ailes", Carole Gaessler part dans le massif des Vosges à la rencontre de passionnés du patrimoine.

Le massif des Vosges possède le plus important corpus de châteaux en Europe : 150 forteresses médiévales réparties sur une ligne de 200 kilomètres, qui marque une frontière entre l’Alsace et la Lorraine. L’architecte Pierre Dufour restaure ces forteresses exceptionnelles, comme le château du Grand-Gerlodseck, un repaire de chevaliers brigands. Son donjon menaçant de s’effondrer, il doit l’escalader pour un état des lieux. Un exercice périlleux pour lequel il est accompagné de guides de haute montagne.

Pierre Dufour nous fait également découvrir un patrimoine plus contemporain. À Saint-Dié-des-Vosges, l’usine Duval est le seul bâtiment industriel conçu par le grand architecte Le Corbusier. Un trésor du XXe siècle, inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco, qui abrite toujours l’usine de confection Duval. On y fabrique des pièces d’exception pour des grands noms de la mode, comme Olivier Rousteing, le directeur artistique de la maison Balmain.

Le parc naturel régional des Ballons des Vosges est notamment réputé, depuis le XIXe siècle, pour ses sources chaudes. L’historien Bertrand Munier nous fait découvrir Plombières-les-Bains, la plus ancienne station thermale de la région, créée sous l’égide de Napoléon III. Une période faste où voit également le jour l’une des plus belles cités Art déco de France, Vittel, le cœur du thermalisme vosgien.

La plaine est le territoire d’un autre patrimoine, plus ancien : les fermes vosgiennes. Un héritage que protège Jérôme Balland, un agriculteur passionné. Il consacre tout son temps libre à ces bâtisses, pour les sauver de l’oubli, et restaure sa quatrième ferme vosgienne.

En altitude, dans la vallée de Thann, les jeunes cousines Zoé et Morgane Elbé vivent leur rêve d’enfance. À la belle saison, elles s’occupent ensemble du Gazon vert, un gîte d’étape sur un splendide sentier de grande randonnée. Une fois par an, au cœur de l’été, elles reçoivent 200 convives qui accompagnent la transhumance annuelle vers l’estive. C’est toute la famille qui vient alors les aider à préparer ce moment de partage tant attendu.