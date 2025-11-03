"La grande librairie" mercredi 5 novembre 2025, les invités reçus par Augustin Trapenard sur France 5 (vidéo)

Mercredi 5 novembre 2025 à 21:05 sur France 5, Augustin Trapenard présentera un nouveau numéro de "La grande librairie". Voici les invités qui seront reçus cette semaine dans l'émission.

Présenté par Augustin Trapenard, le magazine littéraire de France 5 est le grand rendez-vous de l'actualité littéraire sous toutes ses formes : romans, essais, histoire, polars, bandes dessinées, jeunesse, etc.

Les invités de l'émission du mercredi 5 novembre 2025 :

Pénélope Bagieu et Lola Lafon pour leur album « La Nuit retrouvée » (Gallimard BD)

Au cœur de la forêt des Landes, dans l'intimité d'une nuit d'été, une mère de famille apparemment sans histoire confie à sa fille un secret. Lola Lafon et Pénélope Bagieu conjuguent leurs talents dans un récit où l'émotion naît de la justesse.

Jean-Christophe Grangé pour son livre « Je suis né du diable » (Albin Michel)

Questionné sur ses idées et leur origine, l'auteur se tourne vers son enfance, heureuse mais anormale, marquée par une menace non révélée, afin de trouver les sources de son inspiration. En creusant, il découvre des éléments d'épouvante et de violence qui ont façonné son écriture. Une plongée saisissante dans un destin familial marqué par un père diabolique.

Fatou Diom pour son livre « Aucune nuit ne sera noire » (Albin Michel)

Une rencontre avec celui à qui Fatou Diome dédicace tous ses livres, son grand-père. Entre appel des souvenirs et invocations, force de l'émotion et saisissement de la langue, ce récit tendre et intime nous livre à mots couverts le secret d'une relation authentiquement forte et fondatrice.

Léonor de Récondo pour son livre « Marcher dans tes pas » (L’Iconoclaste)

Léonor de Récondo se penche sur l’histoire de sa grand-mère, plus précisément le 18 août 1936, quand, en quelques minutes, elle doit fuir la maison familiale d'Irun menacée par les franquistes. Ce jour-là, elle perd tout. Quarante ans plus tard, l’autrice retrace le fil de l’histoire. Tissant souvenirs d'enfance, imaginaire romanesque et regard poétique, Léonor de Récondo se fraie un chemin vers celles et ceux que la guerre civile a voulu effacer. Un livre pour dire l'amour. Et ne jamais oublier.

Raphaël Sigal pour son premier roman « Géographie de l’oubli » (Robert Laffont)

Enfant, la grand-mère de Raphaël Sigal a traversé la Shoah. À la fin de sa vie, alors qu'elle commence à perdre la mémoire, Raphaël décide d'écrire son histoire en se limitant à ce qu'elle lui a dit d'elle. Mais comment reconstituer une vie à partir d'indices épars ? Que racontent l'oubli et les silences qui se transmettent de génération en génération ?

Droit dans les yeux : Ta-Nehisi Coates pour son livre « Le message » (Autrement)

Comment les histoires que nous racontons – et celles que nous taisons – façonnent-elles notre perception du monde ? C’est la question que Ta-Nehisi Coates, l’un des écrivains américains majeurs de son époque, pose dans son nouvel essai, en arpentant trois lieux de conflits.