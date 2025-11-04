"On n'est pas d'accord !" : nouvel inédit le 26 novembre 2025 sur M6, voici les cas qui seront traités

Le 5ème numéro du magazine "On n'est pas d'accord" sera diffusé sur M6 mercredi 26 novembre 2025. Voici les cas qui seront traités en plateau par Julien Courbet.

Des Français en conflit se tournent vers Julien Courbet pour résoudre leurs différends. Il les réunit sur le plateau et en public, écoute leurs arguments, envoie un enquêteur et consulte des experts.

Il propose alors un choix : soit ils arrivent enfin à se mettre d’accord et à trouver une solution négociée entre eux ; soit c’est lui, Julien Courbet, qui dira, à la lumière des éléments dévoilés, qui a tort et qui a raison dans leur conflit.

Au programme :

Dans ce numéro inédit, trois affaires avec des conflits variés, allant du voisinage tendu avec harcèlement présumé, à un litige commercial suite à un achat en ligne malheureux, et enfin à une confrontation émotionnelle entre amis de longue date concernant un changement dans leur environnement commun.

Karine contre Gisèle • Les voisines assassines

Insultes, doigts d’honneur, crottes de chien : Gisèle n’en peut plus des provocations des trois enfants de sa voisine. Elle accuse Karine, leur mère, de fermer les yeux sur ce harcèlement quotidien. Aujourd’hui, elle réclame justice.

Fanny contre Naoufal • Un rêve au goût d’arnaque ?

En achetant une voiture sur Internet, Fanny pensait faire une bonne affaire. 5 000 euros versés à Naoufal, sans même voir ou essayer le véhicule ! Résultat : la voiture tombe en panne sur le chemin du retour.

Bernadette contre Olivier • Non-dits entre amis

Cinquante ans d’amitié… et un lourd non-dit. Bernadette a convoqué sur le plateau de l’émission son ami et voisin, Olivier, sans lui dire pourquoi. Elle l’accuse d’avoir transformé le paisible quartier de leur enfance… en enfer.