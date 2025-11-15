recherche
Les invités de "Chez Ruquier" sur T18 samedi 15 novembre 2025 à 19:25

Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 15 novembre 2025
Les invités de "Chez Ruquier" sur T18 samedi 15 novembre 2025 à 19:25

Samedi 15 novembre 2025 à 19:25, Laurent Ruquier présentera sur T18 un nouveau numéro de "Chez Ruquier", un nouveau magazine sur l'actualité culturelle.

Chaque samedi à 19:25 sur T18, Laurent Ruquier accueille les figures incontournables et les nouveaux visages du cinéma, de la musique, de la littérature, du spectacle vivant et des arts plastiques.

Autour de lui, ils débattent, s'amusent et partagent ce qui fait battre le cœur de la culture aujourd'hui.

Qui sont les invités de Laurent Ruquier ?

Cette semaine, Laurent Ruquier reçoit :

Félix Radu, auteur et comédien.

Roselyne Bachelot, pour son livre “Une omerta française - Secrets d'enfance” chez Plon.

Victor Pouchet, pour son roman “Voyage, voyage” chez Gallimard.

Les autres invités n'ont pas été communiqués par la chaîne.

Dernière modification le samedi, 15 novembre 2025 14:54
Publié dans Magazines
Suivez nous...