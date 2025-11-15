"20h30 le samedi" : Cléopâtre Superstar, ce 15 novembre 2025 sur France 2

Au sommaire de "20h30 le samedi" ce 15 novembre 2025 sur France 2, la diffusion de « Cléopâtre Superstar », une story qui revient sur la manière dont Cléopâtre, la dernière reine d'Égypte, est devenue une figure immortelle dans la pop culture et à travers les siècles.

À l’occasion de l’exposition Cléopâtre à l’Institut du Monde arabe, 20h30 le samedi s’est demandé comment la reine d’Égypte a réussi à traverser les siècles, l’art, la littérature et le cinéma jusqu’à devenir immortelle ?

Aujourd’hui encore, la pop culture l’adoube comme une icône absolue.

Voici le destin de la dernière reine d’Égypte : une figure fascinante, façonnée par les mythes autant que par la réalité.

Une alchimie qui défie le temps et forge son éternité.

Une story racontée par Celine Joly, Vincent Barral et Morgane Leproust.