"C à vous" samedi 15 novembre 2025, sommaire et invités reçus sur France 5 par Mohamed Bouhafsi

Rendez-vous sur France 5 à 19:00 ce samedi 15 novembre 2025 pour suivre un nouveau numéro du magazine “C à vous”. Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce soir dans l'émission par Mohamed Bouhafsi.

Du lundi au samedi, le magazine "C à vous" fait la part belle à l'actualité la plus diverse avec des invités prestigieux.

Ce rendez-vous incontournable de 19:00 sur France 5 est présenté le vendredi et le samedi par Mohamed Bouhafsi, entouré de son équipe de chroniqueurs.

Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce samedi 15 novembre 2025 dans l'émission :

19:00 C à vous

Mathis tué par un chauffard sous protoxyde d'azote

Laetitia, mère de Mathis.

Antoine Régley, avocat de la famille.

Nicolas Sarkozy : retour sur une libération sous conditions

Laurent Valdiguié, grand reporter à Marianne.

20:00 C à vous, la suite

Thomas Pesquet et Etienne Klein, pour leur livre « Éloges du dépassement » (Flammarion).

Michel Cymès pour sa pièce de théâtre « Secret(s) Médical ».

Julia Vignali, pour l'émission « Affaire conclue » sur France 2.

Dans la Cuisine de C à vous

Diego Accettulli, fondateur de “Oggi Pasta” & maître pastier.