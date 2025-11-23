"13h15 le dimanche" retrace le destin hors normes d’Al Capone ce 23 novembre sur France 2

Au sommaire de "13h15 le dimanche" ce 23 novembre 2025 sur France 2, « Al Capone, la chute de Scarface » une série documentaire qui revient sur le destin du célèbre gangster à l'heure où le crime organisé endeuille certaines villes françaises.

"Al Capone est tombé sur une enquête fiscale et non sur une enquête de stupéfiants, il faut frapper au portefeuille."

Un siècle a beau s'être écoulé depuis l’époque où le célèbre gangster régnait sur Chicago, c’est encore lui, Al Capone, que l’ancien ministre de l’Intérieur français Bruno Retailleau cite, en novembre 2024, pour frapper les esprits : Capone, le mafieux ultime, l’archétype du gangster, icône du crime organisé.

À l’heure où les règlements de comptes émaillent de nombreuses villes françaises, où le gouvernement fait de la lutte contre le narcotrafic une priorité, cette série documentaire s’intéresse au destin hors normes d’Al Capone et aux échos que cette histoire trouve dans notre actualité. En 2025, peut-on lutter contre le crime organisé comme il y a une centaine d'années ?

Une série en quatre épisodes réalisée par Caroline Halazy / Brainworks.