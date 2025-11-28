Sommaire de "50' Inside" samedi 29 novembre 2025 sur TF1, les reportages diffusés cette semaine

Samedi 29 novembre 2025 à partir de 17:50, Isabelle Ithurburu présentera sur TF1 un nouveau numéro du magazine “50' Inside”. Voici les reportages qui seront diffusés cette semaine.

Chaque semaine, Isabelle Ithurburu dévoile l'actualité des stars dans "50' Inside".

Au sommaire cette semaine :

17:50 50' Inside : L'actu

L'actu • La famille royale d’Angleterre prépare Noël.

En coulisses • Au cœur de Miss Univers et ses rebondissements.

L'entretien • Stéphane Bern, sa facette méconnue.



La Story • « Place des grands hommes » de Patrick Bruel.



19:00 50' Inside : Le Mag



Le document • L’île Maurice, le paradis des vacances « all inclusive.

Quels sont les secrets de ces hôtels qui offrent le voyage d’une vie ?