"Reportages découverte" : Des habits... et moi, samedi 29 novembre 2025 sur TF1

Samedi 29 novembre 2025 à 14:50 dans "Reportages découverte", TF1 diffusera « Des habits... et moi » un documentaire inédit réalisé par Marion Fiat.

C'est un des savoir-faire qui font l'image de la France : la couture. Au-delà des grandes marques de luxe des couturiers plus discrets perpétuent de génération en génération cet artisanat d'exception.

Sur les défilés, dans les cabarets, les ateliers ou les écoles...pendant près d'un an une équipe de "Reportages découverte" a suivi ces hommes et ces femmes qui dédient leur vie à nous parer, nous embellir ou tout simplement nous habiller.

Pour Faustine, jeune élève de l'école de mode Esmod à Roubaix, c'est un rêve d'enfant. Devenir styliste, c'est ce à quoi elle pensait lorsqu'elle dessinait des robes dès l'âge de 6 ans. Voici venu la fin de son cursus, après 3 années d'études, elle doit présenter sa collection à un jury composé de grands noms de la mode et du luxe : "La petite Faustine de 6 ans, là, elle a des paillettes plein les yeux !". Un prix serait déterminant pour sa future carrière. Elle connaîtra les résultats lors d'un grand défilé qui n'a rien à envier à ceux des professionnels.

Christophe, lui, est au crépuscule de sa carrière. Ce maître tailleur de l'école militaire de Saint-Cyr Coëtquidan en Bretagne va bientôt tirer sa révérence. Son crédo à présent : la transmission de cet héritage, car l'uniforme de cette école est l'un des plus prestigieux, dicté par des codes qui datent de Napoléon. Un savoir-faire historique qu'il apprend chaque jour à sa fille, qui va prendre le relais de cette activité d'exception : "C'est une source de satisfaction de travailler avec elle, et l'assurance que le travail reste bien fait". Cette année, il va vivre l'un de ses derniers défilés du 14 juillet.

Nous allons suivre une chasse au trésor avec Cédric, l'un des derniers soyeux de Lyon : "On est toujours à la recherche de la nouvelle idée, sinon on s'endort, et tous ceux qui se sont endormis sont morts". Lors d'une commande de foulard sur mesure à destination de l'Alliance Française de Chicago, une femme dit reconnaître les robes de sa mère. Lui qui rêve d'ouvrir un musée retraçant l'histoire prestigieuse de son entreprise décide de partir dans la Windy City à la recherche de ces pièces uniques, et de tenter d'en rapporter quelques-unes avec lui.

Nicolas, lui, perpétue l'excellence du travail de bottier au service d'une légende : le Moulin Rouge. C'est lui qui fabrique toutes les chaussures de la troupe de danseurs sur-mesure. Et au-delà de jolies pièces de cuir et de strass, ce sont des outils sportifs capables de porter des danseurs durant des heures lors de prestations époustouflantes : "La chaussure, c'est toujours ce qui vient en dernier dans le costume, pourtant, c'est la sécurité des danseurs !". Un défi l'attend : refaire les cuissardes pour le Grand Final.