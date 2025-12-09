"28 minutes" mardi 9 décembre 2025, sommaire et invités reçus par Élisabeth Quin sur Arte

Élisabeth Quin vous donne rendez-vous à 20:05 sur Arte ce mardi 9 décembre 2025 pour un nouveau numéro de "28 minutes", le rendez-vous quotidien consacré à l’actualité et au débat.

Au sommaire ce mardi 9 décembre 2025 :



Surdité, fraternité et besoin d’être entendue : le combat de Manon

Depuis plus de 25 ans, la réalisatrice et scénariste Dominique Fischbach documente la vie de Manon Altazin-Raimbault, première et unique femme sourde pilote d’avion en France, et de sa famille. Après trois documentaires qui racontent déjà l’handicap vécu par Manon, Dominique Fischbach revient avec "Elle entend pas la moto", prévu en salles le 10 décembre. Elle retrace l'histoire tourmentée de cette famille mêlant images d’archives et images filmées par la réalisatrice. Les deux femmes sont les invitées ce soir du 28 Minutes.

Syrie, un an après : transition démocratique ou dérive autocratique ?

Il y a un an, en décembre 2024, le règne de la dynastie al-Assad, marqué par 14 ans de guerre civile et plus de cinquante ans d’oppression, a pris fin. À l’occasion de ce premier anniversaire, les Syriens sont descendus dans les rues de Damas. C’est en tenue militaire que le président par intérim Ahmed al-Charaa, autoproclamé en mars dernier, a pris la parole ce lundi 8 décembre pour exhorter son peuple à s’unir afin de rebâtir un pays. Il a évoqué "l’inauguration d’une aube radieuse basée sur la justice, la coexistence et la bienveillance". Les premières élections législatives ont eu lieu en octobre dernier, mais sont jugées tronquées par de nombreux observateurs en raison de l’absence de vote des communautés druzes et kurdes. Les électeurs et les élus ont été, en partie, choisis par le pouvoir en place. Enfin, seulement deux Conseils des ministres ont été réunis depuis la constitution du gouvernement syrien.

Xavier Mauduit nous raconte une histoire de dinosaures après que la France a restitué des fossiles à la Mongolie au terme d’un long processus judiciaire.

Marie Bonnisseau revient sur la nouvelle inauguration de la Vierge de la Macarena de Séville après un premier fiasco.