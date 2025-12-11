"Ça commence aujourd'hui" jeudi 11 décembre 2025, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2

Ce jeudi 11 décembre 2025 à 13:50 sur France 2, retrouvez Faustine Bollaert dans deux numéros du magazine "Ça commence aujourd'hui" dont voici les thèmes et les invités.

Chaque jour, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de "Ça commence aujourd'hui" des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d'autres d'avancer dans leur parcours : un rendez-vous positif et optimiste.

13:55 Jeu, alcool, drogue : comment ont-ils réussi à sortir de leurs mensonges ?

Pendant des années, ils ont menti pour protéger leurs secrets, leurs peurs, leurs failles. Addictions, silence, honte… jusqu’au moment où ils ont trouvé la force de parler. Comment ont-ils réussi à se relever ? Qu’est-ce qui les a aidés à briser le mensonge et à renouer avec leurs proches ?

15:05 Faux commerciaux, faux banquiers : ils ont été arnaqués

Faustine Bollaert reçoit sur le plateau de “Ça commence aujourd’hui” des invités ayant été victimes d’une arnaque aux faux commerciaux et aux faux conseillers bancaires.

Rino a fait appel à une entreprise pour construire son futur entrepôt professionnel. En avril 2022, il reçoit un mail avec l’entête de la société, lui demandant de verser un acompte de 415 700€ sans savoir qu’on avait usurpé l’identité de l’entreprise. Les économies de toute une vie pour Rino…

En 2019, Cyrielle reçoit une proposition de contrat d’une agence de mannequinat. Dans un café, elle sera droguée par une fausse représentante qui lui fait encaisser un chèque volé, et profitera de son état pour lui faire débiter un maximum d’achats en volant le code de sa carte bancaire.

Pierre n’aurait jamais imaginé tomber dans 2 arnaques successives. Celle du faux conseiller bancaire au téléphone, qui lui détourne 11 500€. Puis peu après, une fausse agence de placement de taux d’intérêts lucratifs, à qui il confie 14 500€. Dévasté et honteux, Pierre mettra du temps à en parler à ses proches.

Anthony et Laeticia ont été victimes d’une arnaque au faux conseiller bancaire. Un soir, Anthony reçoit un appel provenant du numéro du service professionnel de sa banque. Le conseiller l’informe de mouvements suspicieux sur son compte et lui fait réaliser une série d’opérations visant à stopper des achats. Sans le savoir, Anthony était en réalité en train de les autoriser.