"Complément d'enquête" sur le géant chinois Shein, jeudi 11 décembre 2025 sur France 2

Jeudi 11 décembre 2025 à 23:00, Tristan Waleckx présentera sur France 2 un numéro inédit de "Complément d'enquête" qui propose cette semaine un document sur les recettes et les petits secrets du géant chinois Shein.

En cette fin d’année, la France se retrouve coupée en deux à cause d’un simple site de vente de vêtements. Pour ou contre Shein ? C’est la question qui déchire le pays, jusqu’au sommet de l’État.

Entre ceux qui défendent l’accès à la mode à petit prix et ceux qui dénoncent les pratiques du géant chinois, la France est coupée en deux. Le ministre de l’Économie évoque même l’hypothèse d’interdire la plateforme Shein. Il faut dire qu’y étaient mises en vente des poupées à caractère pédopornographique, ou encore des armes de type machette ou hachette.

Comment en est-on arrivé là ? Shein affirme avoir conquis 25 millions de Français. Quelles sont ses méthodes ? Que se cache-t-il derrière cette machine redoutable ?

Plagiat, produits toxiques, désastre écologique ?

En l’espace d’une décennie, Shein a bouleversé l’industrie textile. Sur son site internet, 470 000 articles à vendre, au moins 7 000 nouveaux modèles par jour, des prix défiant toute concurrence et une production dopée à l’intelligence artificielle.

Résultat : des milliards de vêtements vendus… et une opacité totale sur leurs conditions de fabrication et leur impact environnemental. Shein ne vend pas seulement des robes à 5 euros. Elle impose un modèle. Plagiat, produits toxiques, désastre écologique : la marque est accusée de tous les maux. Mais en France, le législateur tarde à réagir : voilà des mois qu’une loi encadrant les activités de Shein doit sortir de terre.

L'arme fatale du lobbying ?

Pour le moment, le géant chinois passe entre les mailles du filet. Est-ce grâce aux moyens conséquents qu’il a investi dans le lobbying, comme l’embauche de Christophe Castaner, ancien ministre et proche d’Emmanuel Macron ? Ou encore celle de Magali Berdah, ancienne papesse des influenceurs, qui confie aux équipes du magazine avoir pris le dossier à bras le corps.

De Paris à Canton, en passant par le Chili, des clients accrocs aux concurrents lésés, "Complément d’enquête" sur les recettes et les petits secrets de Shein, qui vient de poser ses valises au BHV, en plein centre de Paris.

Une enquête de Mélanie Nunes, François Cauwel et Jeanne Bureau / Hikari, en collaboration avec Le Nouvel Obs.