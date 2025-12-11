"Echappées Belles" à Vienne, samedi 13 décembre 2025 sur France 5

Samedi 13 décembre 2025 à 21:05, France 5 diffusera un nouveau numéro du magazine "Echappées belles" dans lequel Jérôme Pitorin vous emmène à Vienne.

L’Autriche, véritable joyau niché au cœur de l’Europe, est un mélange sophistiqué de richesse historique et de modernité, une symphonie de cultures anciennes et de confort contemporain. Chaque année, des millions de touristes profitent de leur séjour en Autriche pour partir sur les traces de Sissi, Mozart ou Schubert, célèbres figures du pays. Le pays prend très au sérieux sa responsabilité en matière de conservation, avec des politiques rigoureuses pour la préservation des sites du patrimoine mondial et des monuments historiques, assurant que les visiteurs vivent une expérience authentique. Vienne et Salzbourg, toutes les deux classées à l'Unesco, en sont de parfaits exemples.

Capitale des Habsbourg pendant sept siècles, puis de la république d’Autriche depuis 1918, Vienne est LA ville historique par essence, profondément marquée par son rôle éminent au fil des siècles. Réputée capitale la plus agréable à vivre au monde, ses courants de pensée et mouvements artistiques marquèrent profondément le monde. Pour une escapade pleine de charme, Salzbourg, à seulement deux heures et demie de train, est une ville riche en histoire et en patrimoine culturel. Aux pieds des Alpes, la ville séduit également les amateurs de nature et d’extraordinaires panoramas montagneux. Au Tyrol, le sentiment d’appartenance régionale et la tradition se marient harmonieusement avec le changement et la modernité. Dans toute la région, on s’investit fortement dans les fêtes traditionnelles, durant lesquelles orchestres, tirailleurs tyroliens et costumes folkloriques accompagnent toujours ces moments de joie.

Si l’Autriche a beau préserver jalousement son folklore, elle ne refuse pas la modernité ; son architecture évolue, ses grandes villes vibrent au rythme d’une vie nocturne et artistique intense. C’est un pays qui, sans négliger son prestigieux passé, n’en demeure pas moins tourné vers l’avenir. Autrefois grande puissance européenne, l’Autriche se lit à ciel ouvert dans chaque ville, dans chaque village.

La période de Noël nous invite plus particulièrement à découvrir la permanence des traditions héritées. De la musique classique dans les palais aux décorations élégantes qui ornent les rues, en passant par les recettes traditionnelles et les balades en calèche dans la neige, l’Autriche ne cesse de se renouveler et d’offrir un visage moderne tout en puisant dans son héritage impérial et ses traditions folkloriques. Comment l'Autriche parvient-elle à faire perdurer et/ou renouveler ses traditions tout en restant fidèle à son héritage impérial et folklorique ? À l’approche de Noël, comment ces traditions sont-elles encore si ancrées dans le quotidien des Viennois ?

