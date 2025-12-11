recherche
Magazines

"Chroniques criminelles" : Double meurtre au pied du sapin, samedi 13 décembre 2025 sur TFX

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié jeudi 11 décembre 2025 153
"Chroniques criminelles" : Double meurtre au pied du sapin, samedi 13 décembre 2025 sur TFX

Samedi 13 décembre 2025 à 21:05, TFX rediffusera un numéro du magazine "Chroniques criminelles" : « Double meurtre au pied du sapin ».

C’est Noël à Sivry-Rance, un petit village belge situé tout près de la frontière française… Partout, malgré le froid glacial, c’est la fête. Mais cette joie s’interrompt brutalement le 25 décembre 2014, quand un promeneur signale une voiture en flammes. A l’intérieur, les restes calcinés de Danielle et Jacqueline Wallemacq, deux sœurs inséparables et connues de tous.

Et ce n’est pas tout… Arrivés au domicile des deux femmes, les policiers découvrent une véritable scène d’horreur : du sang partout, sur les murs et sur le sol… Que s’est-il passé ? Et pourquoi ce double crime si violent ?

La réponse dans ce document de Chroniques Criminelles, raconté par Jacques Pradel.

Dernière modification le jeudi, 11 décembre 2025 14:02
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Magazines, Samedi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Sisteron : la citadelle de tous les défis&quot; à revoir sur NOVO 19 samedi 13 décembre 2025

"Sisteron : la citadelle de tous les défis" à revoir sur NOVO 19 samedi 13 décembre 2025

11 décembre 2025 - 14:09

Sur le même thème...

&quot;Arnaques !&quot; samedi 13 décembre 2025 sur M6 avec Julien Courbet, voici les cas qui seront traités

"Arnaques !" samedi 13 décembre 2025 sur M6 avec Julien Courbet, voici les cas qui seront traités

11 décembre 2025 - 11:22

A ne pas manquer...

&quot;Echappées Belles&quot; à Vienne, samedi 13 décembre 2025 sur France 5

"Echappées Belles" à Vienne, samedi 13 décembre 2025 sur France 5

11 décembre 2025 - 11:09 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...