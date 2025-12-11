"Chroniques criminelles" : Double meurtre au pied du sapin, samedi 13 décembre 2025 sur TFX

Samedi 13 décembre 2025 à 21:05, TFX rediffusera un numéro du magazine "Chroniques criminelles" : « Double meurtre au pied du sapin ».

C’est Noël à Sivry-Rance, un petit village belge situé tout près de la frontière française… Partout, malgré le froid glacial, c’est la fête. Mais cette joie s’interrompt brutalement le 25 décembre 2014, quand un promeneur signale une voiture en flammes. A l’intérieur, les restes calcinés de Danielle et Jacqueline Wallemacq, deux sœurs inséparables et connues de tous.

Et ce n’est pas tout… Arrivés au domicile des deux femmes, les policiers découvrent une véritable scène d’horreur : du sang partout, sur les murs et sur le sol… Que s’est-il passé ? Et pourquoi ce double crime si violent ?

La réponse dans ce document de Chroniques Criminelles, raconté par Jacques Pradel.