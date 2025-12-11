recherche
"C ce soir" jeudi 11 décembre 2025, les invités reçus par Karim Rissouli sur France 5

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié jeudi 11 décembre 2025 139
Karim Rissouli vous donne rendez-vous sur France 5 ce jeudi 11 décembre 2025 à 22:40 pour un nouveau numéro du magazine "C ce soir". Voici le thème de l'émission et les invités reçus.

"C ce soir" propose un débat d'idées sur l'actualité politique ou sociale du jour avec comme objectif d'éclairer la complexité du monde.

Karim Rissouli reçoit des intellectuels, artistes et protagonistes au centre de l'actualité pour approfondir la réflexion.

Karim Rissouli est entouré de Laure Adler et Arthur Chevallier (le lundi et le mardi) et de Camille Diao et Nathan Devers (le mercredi et le jeudi).

Thème & invités du jeudi 4 décembre novembre 2025 :

Budget  La victoire de l'intérêt général ?

Karim Rissouli reçoit en plateau :

Benjamin Morel, constitutionnaliste.

Rachel Garrat-Valcarce, journaliste politique.

Mathieu Souquière, politologue.

Nicolas Roussellier, historien.

Claire Lejeune, députée LFI de l’Essonne.
Dernière modification le jeudi, 11 décembre 2025 21:23
Suivez nous...