"Ça commence aujourd'hui" vendredi 12 décembre 2025, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2

Ce vendredi 12 décembre 2025 à 13:50 sur France 2, retrouvez Faustine Bollaert dans deux numéros du magazine "Ça commence aujourd'hui" dont voici les thèmes et les invités.

Chaque jour, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de "Ça commence aujourd'hui" des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d'autres d'avancer dans leur parcours : un rendez-vous positif et optimiste.

13:55 Cette erreur de jeunesse qu'ils regrettent chaque jour

On a tous commis des erreurs… mais certaines marquent une vie entière.

Les invités de Faustine Bollaert brisent le silence et racontent cette erreur de jeunesse qu’ils regrettent chaque jour.

15:05 Un mari, une femme, un amant : au coeur d'un triangle amoureux !

L’amour ne suit aucune règle, et les invités de Faustine Bollaert dans cette émission en sont la parfaite illustration. Aujourd’hui, ils viennent partager sur le plateau de "Ça commence aujourd'hui" leurs histoires de cœur avec sincérité et sans tabou. Des histoires souvent étonnantes, parfois déroutantes, mais toujours empreintes d’humanité.

Lydie et son mari Jean vivent une relation peu commune avec un amant commun, Gérard. Ils se décrivent comme un triangle amoureux assumé. Ils entretiennent cette relation depuis maintenant douze ans. Un choix de vie qui interroge, mais surtout repose sur une base solide de respect et d’amour.

Nathalie, quant à elle, n’a pas franchi le pas du triangle amoureux, mais nous parle de ce qu'elle nomme l’adultère consenti des deux parts. Dans son couple, la fidélité se réinvente, avec un dialogue ouvert sur les sentiments et les désirs.

Enfin, Christiane renverse les idées reçues sur l’amour après 60 ans. Alors qu’elle s’apprêtait à célébrer ses quarante ans de mariage, elle fait la rencontre inattendue de l'homme qui est devenu son amant. Une nouvelle forme de passion, prouvant qu’il n’y a pas d’âge pour redécouvrir l’amour.

Suivez nous...