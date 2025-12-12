"Capital" dimanche 14 décembre 2025 sur M6, sommaire du magazine

Dimanche 14 décembre 2025 à 21:10, Julien Courbet présentera sur M6 un nouveau numéro de "Capital" dont le thème sera : « Fnac, Lego, petits cadeaux : les secrets des stars de Noël ! ».

Ce numéro de Capital vous plonge dans les coulisses de la saison des cadeaux !

Entre la Fnac qui déploie l’artillerie lourde pour gagner la bataille du high-tech, des centres commerciaux qui se réinventent en véritables parcs d’attraction, et la course effrénée aux petits cadeaux à moins de 20 euros, l’émission dévoile comment les rois du shopping se préparent pour un Noël XXL… et comment ils comptent vous faire craquer.

Fnac : enquête sur le champion des cadeaux

Draisienne électrique, masque LED pour rajeunir ou aspirateur-robot : voici les vedettes de Noël qui devraient s’arracher à toute vitesse dans les deux-cent-trente magasins Fnac. Comme tous les ans, l’enseigne a fait des paris. Mais seront-ils payants ? Depuis toujours, l’innovation est au cœur de leur stratégie. Pour écouler les millions d’articles sur lesquels ils ont misé, à trois semaines des fêtes, c’est branle-bas de combat. Parcours client soigneusement étudié, îlot avec les nouveautés, démonstrations et vendeurs ultra-formés pour vous convaincre, vous allez découvrir les secrets de l’une des enseignes préférées des Français.

Enjeu principal : gagner la bataille du prix des produits technologiques face à Amazon et Cdiscount. Et cette année, le match se joue sur les ordinateurs. Comment comptent-ils écouler un stock maxi à petit prix ? La hantise, être en rupture de stock. Alors, tout est mis en œuvre pour garantir de la disponibilité pour chaque produit et surtout livrer vite. Avec un avantage non-négligeable face aux géants du web : le click-and-collect en magasin. Et l’objectif est ambitieux : donner les articles aux clients en moins de six minutes !

Shopping XXL : les centres commerciaux révolutionnent Noël

Plus grand, plus spectaculaire ! Les centres commerciaux font leur révolution pour redevenir les temples du shopping. Marques stars, restaurants et animations sont le trio gagnant pour retenir les clients car, en moyenne, les familles y passent près de six heures ! Mais comment vous convaincre de dépenser plus ?

Il y a ceux qui misent sur les marques stars comme Lego. Le géant danois s’est fait une spécialité d’ouvrir des boutiques grandioses dans les centres commerciaux. Inauguration spectaculaires, animations pour petits et grands, vous allez découvrir les coulisses du roi des cadeaux.

À Montpellier (Hérault), le centre Polygone a mis en place des services, et un parcours client digne d’un parc d’attraction. Aux côtés de Decathlon et Yves Rocher, un vrai marché de Noël s’est installé. Les commerçants du centre-ville veulent aussi être de la partie, pour profiter de ces milliers de clients tous les jours.

Face à ces géants, les outlets doivent aussi sortir le grand jeu. À Giverny (Eure), les parents peuvent faire garder leurs enfants gratuitement pendant plusieurs heures : imparable pour maximiser les dépenses ! De Levi’s aux géants du sportswear : les marques vont-elles en tirer profit ?

Le grand marché des petits cadeaux !

Chaque année, c’est le même casse-tête ! Que ce soit pour belle-maman, un cousin ou son collègue de bureau, il faut trouver un cadeau, même quand on manque d’inspiration et de motivation. Vous mâcher le travail, c’est devenu le fonds de commerce de tout un tas d’enseignes. Rigolo, décalé, utile ou futile, quels seront les cartons de Noël à moins de 20 euros ? Hema, Flying Tiger, Pylones : dans ce business, la seule règle c’est de mettre la main avant les autres sur la dernière tendance. Des mugs avec des animaux soufflés à l’intérieur, des mini-jeux d’arcade ou des portes-lunettes rigolo, tous ont fait des paris. Mais lesquels seront les bons ?

Face à ces géants qui ont des centaines de boutiques, des particuliers ont une longueur d’avance à l’image d’Alicia, 38 ans. C’est la reine de la chaussette à paillettes. Et elle est sur le point de faire fortune.