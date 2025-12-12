"Non élucidé" sur l'affaire Grégory Mercier, dimanche 14 décembre 2025 sur T18

Dimanche 14 décembre 2025 à 20:55, T18 vous proposera de voir ou de revoir un numéro du magazine “Non élucidé” dans lequel Arnaud Poivre d’Arvor revient sur l'affaire Grégory Mercier.

Âgé de 34 ans, Grégory Mercier est retrouvé sans vie sur une route à la sortie d’Annemasse en Haute-Savoie.

Samedi 6 août 2011, les pompiers d’Annemasse en Haute-Savoie sont prévenus par un appel anonyme de la présence d’un homme blessé gisant sur une route à la sortie de la ville. La victime, âgée de 34 ans, s’appelle Grégory Mercier. Son meurtre d’une violence inouïe semble incompréhensible.

Les enquêteurs s’étonnent de ne recueillir aucun témoignage alors que le crime a été commis sur la voie publique. C’est alors qu’une dénonciation va relancer l’enquête.

“Non élucidé” : l’affaire Grégory Merchier, à voir ou revoir dimanche 14 décembre 2025 à 20:55 sur T18.