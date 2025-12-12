Sommaire de "50' Inside" samedi 13 décembre 2025 sur TF1, les reportages diffusés cette semaine

Chaque semaine, Isabelle Ithurburu dévoile l'actualité des stars dans "50' Inside".
Au sommaire cette semaine :
17:50 50' Inside : L'actu
L'actu • Kate et William, l’avenir de la royauté est-il menacé ?
En coulisses • Le Roi Soleil, retour du spectacle culte.
Le portrait • Muriel Robin, confidences d'une grande sensible.
La Story • « La boum » de Claude Pinoteau.
19:00 50' Inside : Le Mag
Le document • Direction le Yucatan, petit paradis des Caraïbes au Mexique !
Plages de rêve, quotidien bon marché... Destination particulièrement prisée des Français en vacances, mais pas seulement...