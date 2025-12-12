recherche
Magazines

Sommaire de "50' Inside" samedi 13 décembre 2025 sur TF1, les reportages diffusés cette semaine

Par Jean-Marc VERDREL
Publié vendredi 12 décembre 2025
Sommaire de "50' Inside" samedi 13 décembre 2025 sur TF1, les reportages diffusés cette semaine

Samedi 13 décembre 2025 à partir de 17:50, Isabelle Ithurburu présentera sur TF1 un nouveau numéro du magazine “50' Inside”. Voici les reportages qui seront diffusés cette semaine.

Chaque semaine, Isabelle Ithurburu dévoile l'actualité des stars dans "50' Inside".

Au sommaire cette semaine :

17:50 50' Inside : L'actu

L'actu Kate et William, l’avenir de la royauté est-il menacé ?

En coulisses • Le Roi Soleil, retour du spectacle culte.

Le portrait Muriel Robin, confidences d'une grande sensible.

La Story « La boum » de Claude Pinoteau.

19:00 50' Inside : Le Mag

Le document  Direction le Yucatan, petit paradis des Caraïbes au Mexique !

Plages de rêve, quotidien bon marché... Destination particulièrement prisée des Français en vacances, mais pas seulement...

Dernière modification le vendredi, 12 décembre 2025 14:47
Publié dans Magazines, Invités des émissions, Samedi
Suivez nous...