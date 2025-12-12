Sommaire de "50' Inside" samedi 13 décembre 2025 sur TF1, les reportages diffusés cette semaine

Samedi 13 décembre 2025 à partir de 17:50, Isabelle Ithurburu présentera sur TF1 un nouveau numéro du magazine “50' Inside”. Voici les reportages qui seront diffusés cette semaine.

Chaque semaine, Isabelle Ithurburu dévoile l'actualité des stars dans "50' Inside".

Au sommaire cette semaine :

17:50 50' Inside : L'actu

L'actu • Kate et William, l’avenir de la royauté est-il menacé ?

En coulisses • Le Roi Soleil, retour du spectacle culte.

Le portrait • Muriel Robin, confidences d'une grande sensible.

La Story • « La boum » de Claude Pinoteau.



19:00 50' Inside : Le Mag



Le document • Direction le Yucatan, petit paradis des Caraïbes au Mexique !

Plages de rêve, quotidien bon marché... Destination particulièrement prisée des Français en vacances, mais pas seulement...