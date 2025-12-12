"Dimanche en politique", sommaire et invités reçus par Francis Letellier le 14 décembre 2025

Dimanche 14 décembre 2025 à 11:40, Francis Letellier présentera sur France 3 un nouveau numéro du magazine "Dimanche en politique". Voici les invités qui seront reçus cette semaine dans l'émission.

Chaque dimanche, Francis Letellier propose 45 minutes avec deux personnalités politiques pour explorer leurs idées et prendre le temps de la contradiction.

L'actualité politique est également évoquée grâce à des reportages et interviews, et la "carte blanche" de journalistes spécialistes de la vie politique française.

Cette semaine, "Dimanche en politique" reçoit :

11:40 Philippe Juvin, rapporteur général du budget de l’Etat, député Les Républicains.

12:00 Marine Tondelier, secrétaire nationale d’Europe Ecologie-Les Verts.

Au sommaire dimanche :

À peine voté – avec seulement 13 voix d’avance – le budget de la Sécurité sociale, voici qu’arrive à l’Assemblée le budget de l’État. Pour le Premier ministre, c’est une nouvelle étape à franchir car les oppositions auront cette fois à cœur de s’opposer pour retrouver leur raison d’être.

La droite retrouvera-t-elle sa boussole pour parler d’une même voix entre vote pour, contre ou abstention ? Qui tirera le bénéfice politique de la séquence entre Bruno Retailleau et Laurent Wauquiez ?

À gauche, les écologistes ont rejoint majoritairement les socialistes pour sauver le gouvernement, mais que feront-ils face aux choix budgétaires inscrits dans le futur budget ? La France aura-t-elle un budget à Noël ? Sébastien Lecornu aura-t-il gagné son pari ?

Nathalie Mauret, journaliste politique au groupe de presse EBRA nous proposera sa Carte Blanche.