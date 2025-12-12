"Les rencontres de 20h30" avec Aïcha N’doye, du bloc à la scène, ce 12 décembre 2025 sur France 2

Au sommaire des "Rencontres de 20h30" ce vendredi 12 décembre 2025 sur France 2, « Aïcha, du bloc à la scène » un portrait d’Aïcha N’doye, une chirurgienne obstétricienne qui a toujours oscillé entre deux passions : la médecine et la musique.

Chaque vendredi, après le 20H de France, le magazine "Les rencontres de 20h30", présenté par Laurent Delahousse, propose des portraits de Français au parcours inspirant. Un regard décalé sur des rencontres marquantes.

Aïcha, du bloc à la scène

"Les rencontres de 20h30" proposent le portrait d’Aïcha N’doye, dont le cœur a toujours balancé entre médecine et musique. Deux univers fort différents qu’elle fait pourtant coexister dans son bloc opératoire.

Aïcha est chirurgienne obstétricienne et avant chaque intervention, afin d'apaiser ses patientes, elle a développé une méthode singulière, bien à elle : le chant !

Aïcha interprète ainsi des airs allant du répertoire contemporain au plus classique, et envisage désormais d’aborder, en parallèle de l’exercice de la médecine, une carrière musicale. Elle déploie d’ores et déjà son talent, se produit sur scène lors de concerts dans de grandes salles parisiennes et prépare son premier album.

Une rencontre signée Julie Darde, Vincent Massot et Emilie Jeanin.