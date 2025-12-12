recherche
"28 minutes" vendredi 12 décembre 2025, sommaire et invités reçus par Renaud Dély sur Arte

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié vendredi 12 décembre 2025 107
"28 minutes" vendredi 12 décembre 2025, sommaire et invités reçus par Renaud Dély sur Arte

Renaud Dély vous donne rendez-vous à 20:05 sur Arte ce vendredi 12 décembre 2025 pour un nouveau numéro de "28 minutes", le rendez-vous quotidien consacré à l’actualité et au débat.

Ce vendredi, Renaud Dély décrypte l’actualité en compagnie des clubistes :

Pascal Blanchard, historien.

Blanche Leridon, directrice éditoriale de l’Institut Montaigne.

Pierre Jacquemain, directeur de la rédaction de l’hebdomadaire Politis.

Marie Morelle, dessinatrice de presse.

Budget de la Sécu: enfin une culture du compromis ?

Le budget de la Sécurité sociale a été adopté, mardi, à 13 voix près, à l’Assemblée nationale. Sébastien Lecornu a réussi son pari. Celui d’aboutir à un budget grâce aux compromis et sans avoir recours au 49.3. Mais à quel prix ? Ententes ou compromissions, comme lui reprochent LFI et le RN ? En appelant son parti à voter le texte, le patron du PS, Olivier Faure, a donné du répit au premier ministre mais ne promet en rien, pour le moment, de voter le budget de l’État.

Donald Trump contre l’Europe : pourquoi tant de haine ?

C’est peut-être la charge la plus virulente jamais prononcée par Donald Trump à l’égard de l’Europe : un continent "en déclin", dirigé par des responsables "faibles". Dans une interview au média "Politico", le président américain a livré des propos dans la droite ligne de la stratégie nationale, anti-européenne et pro-extrême droite, dévoilée la semaine dernière par la Maison Blanche.

Renaud Dély recevra Loïck Peyron, navigateur français de renom. Triple vainqueur de la Transat anglaise, il publie son "Dictionnaire amoureux illustré de la voile", coédité par Gründ et Plon, dans lequel il retrace les différentes étapes de sa carrière.

Depuis quelques mois, le groupe de télévision Paramount Skydance et la plateforme de streaming Netflix se sont lancés dans une gargantuesque lutte pour racheter Warner Bros Discovery (WBD). Le premier a fait une nouvelle offre de 108,4 milliards de dollars alors que le second avait annoncé un accord pour l'acquisition de WBD. C’est le duel de la semaine de Frédéric Says.

Des militantes féministes opposées à un spectacle d’Ary Abittan ont été qualifiées de "sales connes" par Brigitte Macron. La vidéo aurait été diffusée par erreur par Bestimage, l’agence dirigée par "Mimie" Marchand, proche de la première dame. C’est le "Point com" de Natacha Triou.

Enfin, ne manquez pas la une internationale sur l’incroyable fuite du Venezuela de Maria Corina Machado, opposante à Nicolas Maduro, les photos de la semaine soigneusement sélectionnées par les invités ainsi que le "Monde des choses" de David Castello-Lopes sur les protéines.

Suivez nous...