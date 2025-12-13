recherche
"Au bout de l'enquête" sur l'affaire Patricia Dagorn samedi 13 décembre 2025 sur France 2

Par Jean-Marc VERDREL
Publié samedi 13 décembre 2025
Samedi 13 décembre 2025 à 14:00, France 2 proposera un numéro exceptionnel du magazine "Au bout de l'enquête" sur l'une des affaires criminelles françaises les plus marquantes : l'affaire Patricia Dagorn.

"Au bout de l'enquête : la fin du crime parfait ?" s’intéresse aux « Cold case ». Des affaires classées, réputées insolubles, qui ont parfois résisté près de 50 ans à la ténacité des enquêteurs avant qu’un indice oublié, un témoignage inespéré ou une expertise scientifique innovante permette d’en confondre les coupables.

14:00  Affaire Patricia Dagorn : L'empoisonneuse de la Riviera

Quel terrible sentiment d'impuissance que de savoir son père âgé en grande difficulté à 900 kilomètres de chez soi.

C’est ce qui est arrivé à Catherine Mazereau en mai 2012. À l’autre bout de la France, son père de 87 ans est entre les mains d’une femme étrange, SDF et manifestement très dangereuse.

Une enquête qui a mis au jour une redoutable prédatrice aux nombreuses victimes.

15:00  Affaire Patricia Bouchon : Jogging mortel

Comme chaque jour, Patricia Bouchon part aux aurores faire son jogging. Ce matin de février 2011, elle ne rentrera pas. Accident ? Enlèvement ?

C’est le début d’une longue enquête et d’un emballement médiatique rare. Après de nombreuses fausses pistes, l’enquête va mettre en cause un homme contre qui il n’y a pas de preuve flagrante.

Jusqu’au procès, les éléments qui l’accusent vont être contestés.

Aux côtés de Marie Drucker, Alain Bauer, professeur de criminologie, apporte sur chaque affaire un éclairage technique, psychologique, sociologique ou historique pour comprendre les procédés mis en œuvre au cours de l’enquête, mais aussi ses enjeux et ses répercussions.

Dernière modification le samedi, 13 décembre 2025 09:59
Publié dans Magazines, Documentaires, Samedi
Suivez nous...