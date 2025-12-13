recherche
"Grands Reportages" : Noël, gare aux mauvaises surprises, samedi 13 décembre 2025 sur TF1

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 13 décembre 2025 181
"Grands Reportages" : Noël, gare aux mauvaises surprises, samedi 13 décembre 2025 sur TF1

Samedi 13 décembre 2025 à 13:40 dans "Grands Reportages", TF1 diffusera « Noël : gare aux mauvaises surprises » un documentaire inédit réalisé par Laure Delalex et Caroline Amiard.

À l’approche de Noël, période de joie, mais aussi de consommation effrénée, une équipe de "Grands Reportages" a suivi ceux qui, partout en France et en Europe, tentent de protéger les familles des dérives de la saison.

De Marseille à Paris, du Jura à Bruxelles, douaniers, associations et industriels se mobilisent pour éviter les mauvaises surprises sous le sapin… et dans nos assiettes.

À Marseille, les douanes affrontent le gigantesque afflux de colis venus des plateformes chinoises. Faux sacs, parfums douteux, jouets dangereux ou appareils non conformes : les saisies explosent en décembre. Dans un entrepôt secret, Mélanie, douanière, supervise la mise à l’écart de milliers de tonnes de produits illégaux.

À Paris, l’association Foodwatch relance sa fameuse « casserole d’or », qui épingle les produits alimentaires les plus trompeurs de la saison : chocolats sans framboise, foie gras aux additifs, shrinkflation… Audrey et Camille mobilisent leur communauté pour alerter les consommateurs.

Dans le Jura, Alexis dirige Smoby, première usine française de jouets. Une récente étude de la Fédération française du Jouet révèle que 86 % des produits vendus par des vendeurs tiers sur Shein, Temu ou AliExpress sont non conformes, parfois dangereux pour les enfants. Déterminé à défendre une concurrence équitable et la sécurité, Alexis part à Bruxelles pour tenter de convaincre les députés européens d’agir.

Dernière modification le samedi, 13 décembre 2025 10:09
Publié dans Magazines, Documentaires, Samedi
