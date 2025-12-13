"13h15 le samedi" avec Florent Ladeyn, le cuisinier des Flandres, samedi 13 décembre 2025 sur France 2

Au sommaire du magazine "13h15, le samedi" ce 13 décembre 2025 sur France 2, le portrait d'un chef qui fait rayonner la cuisine des Flandres : Florent Ladeyn.

À 41 ans, Florent Ladeyn a réussi à faire rayonner sa cuisine et sa région, les Flandres. L’auberge familiale de Boeschepe, dans le nord de la France, affiche une étoile au Guide Michelin.

Mais ce n’est pas le plus important pour ce chef engagé. Il aime tellement les Flandres qu’il ne cuisine que ce qu’il y trouve… Dans ses assiettes, pas de citron ni de poivre ou de chocolat, mais des produits 100% locaux qu'il change au gré des saisons.

"13h15 le samedi" dresse le portrait d'un chef cuisinier passionné qui prône un art de mieux manger.

Un reportage de Bertrand Jeanneau avec Aurélie Darblade et Alexandre Adam / Kartagen.