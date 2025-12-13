recherche
"Reportages découverte" : Les secrets des pierres précieuses, samedi 13 décembre 2025 sur TF1

Par Jean-Marc VERDREL
Publié samedi 13 décembre 2025
"Reportages découverte" : Les secrets des pierres précieuses, samedi 13 décembre 2025 sur TF1

Samedi 13 décembre 2025 à 14:50 dans "Reportages découverte", TF1 diffusera « Les secrets des pierres précieuses », un documentaire inédit réalisé par Anouk Burel.

À Noël, plus d’un Français sur cinq offre un bijou. Derrière chaque émeraude, saphir ou diamant se cache une véritable aventure : celle des chasseurs de pierres précieuses. Gemmologues, négociants, autodidactes ou héritiers de longues lignées, ils parcourent la planète pour dénicher les gemmes les plus rares destinées aux grands joailliers.

Au Sri Lanka, Benoît Charbonneau, spécialiste des saphirs bleus, traque la pierre parfaite sur le marché de Beruwala avant de rejoindre Ratnapura, « la ville des pierres précieuses », où mineurs et chercheurs d’or œuvrent encore à l’ancienne.

Direction ensuite le Brésil avec Guillaume Bello, expert des pierres du Minas Gerais et lapidaire pour les plus grandes maisons françaises. Pour un joaillier de la place Vendôme, il part sélectionner améthystes, citrines et opales, guidé par vingt ans d’expérience et une passion intacte.

À Marseille enfin, Arnaud Pellegrin, cinquième génération de diamantaires, s’envole pour l’Inde. À Surat, capitale mondiale de la taille, puis à la bourse des diamants de Bombay, il recherche des pièces d’exception et l’émotion des diamants bruts les plus rares.

Un voyage fascinant au cœur du monde secret des pierres précieuses, guidé par ceux qui les connaissent mieux que personne.

Magazines, Documentaires
