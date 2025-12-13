"Appels d'urgence" en immersion avec la police de Clermont-Ferrand, lundi 15 décembre 2025 sur TFX

Lundi 15 décembre 2025 à 21:10, Hélène Mannarino vous proposera de revoir sur TFX un numéro du magazine "Appel d'urgence" : « Bagarres, accidents et stupéfiants : La police de Clermont-Ferrand en éruption ».

C’est une ville en pleine éruption, aux pieds des volcans d’Auvergne… Clermont Ferrand et ses 300 000 habitants. Résultat pour les 500 policiers : un quotidien sous haute tension, avec des courses poursuites en plein centre-ville et des face à face houleux avec les délinquants de la route. Une traque acharnée car les accidents de la route se multiplient : plus d’un par jour !

L’autre priorité des policiers : le trafic de stupéfiants qui pousse comme des champignons. Les nouveaux consommateurs : les mères de famille. Sans oublier les milliers d’étudiants qui se retrouvent pour faire la fête le week-end. Pour les policiers, les nuits sont très agitées.

Bagarres, refus d’obtempérer, stupéfiants : immiscez-vous dans le monde très mouvementé des policiers de Clermont-Ferrand.