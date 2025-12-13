"66 Minutes" dimanche 14 décembre 2025 sur M6, sommaire du magazine

Dimanche 14 décembre 2025 à partir de 17:10, Kareen Guiock Thuram vous proposera de suivre sur M6 un nouveau numéro du magazine "66 minutes". Voici les reportages qui seront diffusés cette semaine.

Reportages, portraits, enquêtes, "66 Minutes" explore l'actualité de la semaine avec des reportages sur des faits divers, des phénomènes de société ou des événements de l'actualité internationale.

17:10 66 Minutes



Le meilleur pâtissier du monde passe à table

À seulement 36 ans, Maxime Frédéric est devenu une figure incontournable de la pâtisserie mondiale. Sacré Meilleur Pâtissier du Monde, ce chef discret et ultra-exigeant repousse les limites du goût et de la créativité. Derrière ses desserts spectaculaires, une mécanique de précision et une quête incessante d'excellence.

À l’approche des fêtes de fin d’année, période décisive pour son image et ses créations, Maxime Frédéric affronte l’un des pics d’activité les plus intenses de l’année. Derrière les paillettes et les trophées, on découvre un artisan acharné, un meneur d’équipe, mais aussi un homme en quête d’équilibre, entre exigence professionnelle et aspirations personnelles.

Molène : quand les chats prennent le pouvoir

Sur l’île bretonne de Molène, dans le Finistère, les chats sont partout. Devenus aussi nombreux que les habitants, ils s’invitent dans les restaurants et volent parfois dans les assiettes des touristes. Ce phénomène insolite divise l’île : d’un côté, les amoureux des chats attachés à leur présence ; de l’autre, ceux qui dénoncent les nuisances et les dégâts sur la faune locale. Résultat : climat tendu et mesures strictes. La mairie lance une campagne de stérilisation et impose le recensement des chats domestiques, sous peine d’amende.

Mini portions, maxi plaisir : ils vous régalent à petits prix !

Face à la hausse des prix, les Français redoublent d’ingéniosité pour préserver la magie de Noël sans exploser leur budget. Truffe, foie gras, saumon fumé, cette année, les saveurs d’exception s’invitent en format mini pour un effet maxi. Croustillants de volaille, mini-gratins fondants, bûchettes individuelles au chocolat intense : les mets de fête se déclinent en petites portions à petits prix. Moins de gaspillage, plus de choix à table et des prix doux – dès 2,50 euros la gourmandise – pour faire plaisir sans compter. Chaque bouchée devient une découverte, chaque assiette un assortiment de délices.

Noël et les secrets du château enchanté

Dans son écrin de pierre et de jardins à la française, le château de Vaux-le-Vicomte (Seine-et-Marne) s’apprête à vivre un Noël féerique. Pour célébrer les vingt ans des Fééries de Noël, le domaine se transforme en palais de conte de fées avec sapin suspendu, décors enchanteurs, patinoire scintillante et château illuminé comme jamais. Derrière cette magie, trois frères aux commandes et une troupe de jeunes passionnés prêts à tout pour émerveiller petits et grands. Chaque lumière, chaque ornement devient une promesse d’évasion.

Plongée dans les coulisses d’un Noël pas comme les autres, où l’émotion, la beauté et la poésie s’unissent pour sauver un joyau du patrimoine.

18:40 66 Minutes Grand Format

Reportages, portraits, enquêtes, "66 Minutes : grand format" explore l'actualité avec un reportage sur un fait divers, un phénomène de société ou un événement de l'actualité internationale.

Lille : un Chti Grand Noël

À Lille (Nord), Noël ne se vit pas, il se célèbre ! Dans les ruelles pavées du Vieux-Lille et sur la Grand’Place illuminée, la magie opère à chaque coin de chalet. Sapins géants, odeur de vin chaud, pluie de guirlandes et fanfares en fanfare : bienvenue dans l’un des marchés de Noël les plus envoûtants de France.

À peine les premières décorations installées que l’ambiance de Noël s’empare de Lille. Mais ici, pas question de se contenter de jolies lumières. À Lille, le marché de Noël, c’est vivant, animé, surprenant et surtout, plein de bonnes surprises.

Pendant plusieurs semaines, la ville devient un terrain de jeu pour petits et grands. Derrière les chalets en bois, il y a ceux qui espèrent vendre leurs produits coups de cœur, ceux qui vivent un vrai pari, ceux qui font leur première saison et ceux qui y reviennent chaque année avec le même plaisir. Dans les allées, ça discute, ça rigole, ça goûte une tartiflette ou un bretzel en famille, un chocolat chaud à la main.

Entre deux emplettes, une fanfare débarque pour mettre l’ambiance. Plus loin, un concours de welsh fait monter la température. Une ambiance chaleureuse, des gourmandises à chaque coin de rue et ce petit supplément d’âme made in Ch’ti. À Lille, la magie de Noël se vit avec le cœur. Et avec appétit !