"20h30 le samedi" : Corsica mon amour, quand la Corse fait chanter la France ce 13 décembre 2025 sur France 2

Au sommaire de "20h30 le samedi" ce 13 décembre 2025 sur France 2, « Corsica mon amour », un document qui revient sur l'influence de la Corse sur la chanson française et de la manière dont l'âme corse résonne à travers sa musique et ses artistes.

Comment chanter et faire résonner l’âme corse au-delà des frontières de l’île ?

Le groupe corse I Muvrini a travaillé avec l'artiste marseillais Jul sur son dernier album.

Avant eux, il fallut des passeurs : Tino Rossi fut le premier artiste de l’histoire de la chanson française à décrocher un disque d’or, c’est-à-dire 50 000 exemplaires vendus, avec « Petit Papa Noel ».

Patrick Fiori continue aujourd’hui de créer des ponts entre l’île de beauté et des grands noms de la chanson en organisant de gigantesques concerts en langue corse. Le concert « Corsu Mezu Mezu » aura d’ailleurs lieu à Marseille le 23 mai prochain, au stade Vélodrome, avec près de 130 artistes et 5000 choristes.

Quant à Michel Fugain, la Corse lui a offert une seconde chance.

« Corsica mon amour », c’est la story de ce soir, signée Louisa Ould, Felix Albert, Julie Torkomyan, Sam Vallienne.